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Сегодня, 12:15

«Динамо» Москва — СКА: где смотреть матч КХЛ 2 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — СКА 2 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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2 сентября в КХЛ состоится очень интригующий матч — московское «Динамо» схлестнется со СКА. Команды встретятся в столице на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание намечено на 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также в повторе на телеканалах KHL и KHL Prime.

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СКА имеет небольшое превосходство над соперником, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Победа армейцев в основное время предложена за 2.45, вероятность исхода — примерно 41%. Триумф «Динамо» идет за 2.65 (38%), ничья — за 3.90 (21%).

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«Динамо» не проиграло СКА в основное время четырех из пяти последних матчей. Вариант 1Х оценен в 1.55.

Выигрыш хозяев с форой (0) доступен за 1.97, триумф гостей с таким же гандикапом — за 1.83.

В межсезонье парни Романа Ротенберга провели восемь товарищеских встреч, и все они были «верховыми». Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.74, ТМ 4.5 — за 2.08.

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Верите, что команды забьют по два раза каждая? Такое условие расположилось в линии за 1.78. Противоположный результат — за 1.92.

Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.95, СКА — за 1.84.

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«Краснодар» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 2 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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23 тур
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25 тур
26 тур
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29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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