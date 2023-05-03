«Краснодар» — «Акрон»: прогноз на матч FONBET Кубка России 3 мая 2023 года
3 мая в России состоятся два матча FONBET Кубка России. В сетке Пути РПЛ ЦСКА сыграет с «Уралом», а в нижней половине — Пути регионов — «Краснодар» примет «Акрон». Встреча команд пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 19.00 мск. Обслужит игру Артем Чистяков из Азова.
Букмекерская компания ФОНБЕТ оценила перспективы команд и считает, что в финал Пути регионов должен выйти «Краснодар». На победу команды Владимира Ивича в основное время можно поставить с коэффициентом 1.37, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех «Акрона» — за огромные 8.50 (8%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их очередной сенсационной победы принесет выплату в 8500 рублей.
Если верите, что «Акрон» не уступит хотя бы в основное время, возьмите условие Х2 за 3.15.
Также есть вариант подстраховать клуб ФНЛ с помощью форы — Ф2(+1.5) идет за 1.78. Если же считаете, что «Краснодар» громко выкинет соперника из турнира, возьмите Ф1(-1.5) за 2.05.
«Акрон» выбил четыре команды РПЛ подряд, и забил трем из них. На гол аутсайдера выставлен приятный коэффициент — 1.80.
А обмен результативными ударами доступен за 2.02. При этом противоположный исход можно взять за 1.80.
Проход хозяев в следующий раунд с учетом серии пенальти оценен в 1.22, гостей — в 4.40.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Акрон»
«Акрон» совершил практически невозможное и выбил из турнира четыре московские команды подряд. Но если «Торпедо» было тольяттинцам в принципе по зубам, а «Локомотив» можно обвинить в недооценке соперника, то с «Динамо» и «Спартаком» коллективу Евгения Калешина повезло — бело-голубые не добили противника и уступили по пенальти, а красно-белые оказались не готовы играть без многочисленных лидеров.
«Краснодар» вряд ли допустит ошибки предшественников. Во-первых, не будет речи о расхлябанности — на такой стадии команда должна быть готова на 100% к сопернику любого уровня. А уровень этот высок: «быки» после поражения от ЦСКА в стартовом весеннем матче провели 12 игр и одержали восемь побед (две — в серии пенальти в Кубке). У «Акрона» же только один успех в пяти последних встречах во всех турнирах. Плюс для краснодарцев игра домашняя, что тоже немаловажно.
Рекомендуемая ставка: проход «Краснодара» + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5