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«Краснодар» — «Акрон»: где смотреть матч FONBET Кубка России 3 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча «Краснодар» — «Акрон» FONBET Кубка России 3 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Джон Кордоба.
Фото Официальный сайт ФК «Краснодар»

3 мая тольяттинский «Акрон» нацелится еще на одну сенсацию в FONBET Кубке России — клуб из ФНЛ в полуфинале Пути регионов постарается пройти «Краснодар». Игра состоится на «Краснодар Арене» в 19.30 по московскому времени и будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч! Премьер». Старт эфира назначен на 19.00 мск. Главный арбитр — Артем Чистяков из Азова.

Кубок России. Финал Пути регионов. Этап 2
03 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Акрон

Букмекеры считают, что у «Краснодара» значительно больше шансов на успех. Взять победу команды Владимира Ивича в основное время можно с коэффициентом 1.37, вероятность такого исхода — около 72%. Ничья идет за 4.90 (20%), триумф «Акрона» — за 8.50 (8%).

Благодаря тольяттинцам можно стать сильно богаче! Ставка в 1000 рублей на их победу при достижении цели принесет выплату в 8500 рублей.

Если же верите, что «Акрон» не уступит хотя бы в основное время, возьмите вариант Х2 за 3.15.

А еще можете подстраховать команду Евгения Калешина с помощью форы — Ф2(+1.5) идет за 1.78. Но есть возможность поставить и на триумф краснодарцев с форой (-1.5) за 2.05.

«Акрон» выбил четыре команды РПЛ подряд и забил трем из них. На гол аутсайдера выставлен приятный коэффициент — 1.80.

Виктор Гончаренко и&nbsp;Антон Заболотный. От яркого зимнего «Урала» остались только воспоминания. ЦСКА не пустит Гончаренко в финал Кубка

А обмен результативными ударами доступен за 2.02. При этом противоположный исход можно взять за 1.80.

Проход хозяев в следующий раунд с учетом серии пенальти оценен в 1.22, гостей — в 4.40.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Акрон
ФК Краснодар
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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: прогноз на матч АПЛ 4 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
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