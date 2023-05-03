Карлос Алькарас — Карен Хачанов: испанец снова не испытает проблем против третьей ракетки России
3 мая российский теннисист Карен Хачанов постарается пробиться в полуфинал «мастерса» в Мадриде, но его ждет тяжелое испытание в лице второй ракетки мира Карлоса Алькараса. Четвертьфинальный матч начнется не ранее 17.00 по московскому времени, в России он показан не будет. Алькарас ведет в очном противостоянии с Хачановым со счетом 2:0.
Букмекерская компания Olimpbet считает, что у Карена почти нет шансов на победу над испанцем. Успех третьей ракетки России оценен коэффициентом 7.08, что приблизительно 10% вероятности исхода. Триумф Алькараса предложено оформить за 1.11 (90%).
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Правда, эксперты убеждены, что для Карена все закончится печально: на выигрыш Алькараса 2:0 по сетам выставлен небольшой коэффициент — 1.39.
В предыдущем раунде Карлос встречался с Сашей Зверевым, но даже немцу не удалось навязать борьбу (1:6, 2:6). Успех испанца с форой (-5.5) гейма в предстоящей встрече идет за 2.11, Ф2(+5.5) — за 1.77.
Тотал меньше 19.5 гейма оценен в 2.07, ТБ 19.5 — в 1.80. Учитывайте, что в прошлом сезоне на грунте в Гамбурге Хачанов уступил Алькарасу 0:6, 2:6.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Карен Хачанов
Алькарас был близок к провалу в первом же матче на турнире против финна Русуувуори, но отыграл отставание в сет и вышел в третий круг. Дальше было проще: Димитров подался в двух партиях, а Зверев вовсе взял всего три гейма. В результате к четвертьфиналу испанец подошел в монструозной форме.
Хачанов на старте «мастерса» в трех сетах разобрался с Монтейро и Баутистой, а 1/8 отомстил за поражение в Монте-Карло Рублеву — 7:6(8), 6:4. Карен был достаточно стабилен (24 виннерса при 11 невынужденных), но в то же время можно отметить, что Андрей слишком часто ошибался в ключевые моменты. Алькарас себе такого не позволит.
Россиянин и испанец дважды встречались в прошлом году, и пока Хачанову не удалось взять у соперника даже партию. А их матч в Гамбурге завершился неприятными 6:0, 6:2 в пользу Карлоса. И хотя Карен с тех пор прибавил — стал спокойнее и рассудительнее на корте, — не стоит ждать поворота игры в его сторону.
Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.77.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5