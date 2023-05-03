Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

Карлос Алькарас — Карен Хачанов: испанец снова не испытает проблем против третьей ракетки России

Прогноз на матч ATP Мадрид Карлос Алькарас — Карен Хачанов 3 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

3 мая российский теннисист Карен Хачанов постарается пробиться в полуфинал «мастерса» в Мадриде, но его ждет тяжелое испытание в лице второй ракетки мира Карлоса Алькараса. Четвертьфинальный матч начнется не ранее 17.00 по московскому времени, в России он показан не будет. Алькарас ведет в очном противостоянии с Хачановым со счетом 2:0.

Эрлинг Холанн (&laquo;Манчестер Сити&raquo;). «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: Мойес доставит неприятности Гвардиоле с Холанном

Букмекерская компания Olimpbet считает, что у Карена почти нет шансов на победу над испанцем. Успех третьей ракетки России оценен коэффициентом 7.08, что приблизительно 10% вероятности исхода. Триумф Алькараса предложено оформить за 1.11 (90%).

Верите, что Хачанов размочит счет противостояния с Карлосом? Ставка в 1000 рублей на его выход в полуфинал принесет выплату в 7080 рублей.

Правда, эксперты убеждены, что для Карена все закончится печально: на выигрыш Алькараса 2:0 по сетам выставлен небольшой коэффициент — 1.39.

В предыдущем раунде Карлос встречался с Сашей Зверевым, но даже немцу не удалось навязать борьбу (1:6, 2:6). Успех испанца с форой (-5.5) гейма в предстоящей встрече идет за 2.11, Ф2(+5.5) — за 1.77.

Тотал меньше 19.5 гейма оценен в 2.07, ТБ 19.5 — в 1.80. Учитывайте, что в прошлом сезоне на грунте в Гамбурге Хачанов уступил Алькарасу 0:6, 2:6.

Виктор Гончаренко и&nbsp;Антон Заболотный. От яркого зимнего «Урала» остались только воспоминания. ЦСКА не пустит Гончаренко в финал Кубка

Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Карен Хачанов

Алькарас был близок к провалу в первом же матче на турнире против финна Русуувуори, но отыграл отставание в сет и вышел в третий круг. Дальше было проще: Димитров подался в двух партиях, а Зверев вовсе взял всего три гейма. В результате к четвертьфиналу испанец подошел в монструозной форме.

Хачанов на старте «мастерса» в трех сетах разобрался с Монтейро и Баутистой, а 1/8 отомстил за поражение в Монте-Карло Рублеву — 7:6(8), 6:4. Карен был достаточно стабилен (24 виннерса при 11 невынужденных), но в то же время можно отметить, что Андрей слишком часто ошибался в ключевые моменты. Алькарас себе такого не позволит.

Россиянин и испанец дважды встречались в прошлом году, и пока Хачанову не удалось взять у соперника даже партию. А их матч в Гамбурге завершился неприятными 6:0, 6:2 в пользу Карлоса. И хотя Карен с тех пор прибавил — стал спокойнее и рассудительнее на корте, — не стоит ждать поворота игры в его сторону.

Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.77.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Популярное видео
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид: где смотреть матч ла лиги 2 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости