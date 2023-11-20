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Россия — Куба: где смотреть товарищеский матч 20 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция товарищеского матча Россия — Куба 20 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Алексей Миранчук.
Фото Getty Images

20 ноября в Волгограде на «Волгоград Арене» состоится товарищеский матч между сборными России и Кубы. Игра начнется в 19.30 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Трансляция стартует в 19.00 мск.

Товарищеские матчи.
20 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
Куба

Аналитики букмекерской компании Olimpbet совсем не верят в сенсацию. На победу сборной России выставлен коэффициент 1.04, это порядка 96% вероятности исхода. Ничья идет за 15.0 (3%), успех Кубы — за огромные 45.0 (1%).

Даже вариант, при котором гости не уступят, доступен за 11.25.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.26, поэтому лучше присмотреться к ТБ 3.5 за 1.68 или ТБ 4.5 за 2.45.

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Выигрыш российской команды с форой (-3.5) мяча можно взять за невысокие 2.17.

Эксперты убеждены, что хозяева нанесут в створ ворот соперника семь и более ударов: ТБ 6.5 предложен за 1.44, ТМ 6.5 — за 2.61.

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СКА — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 20 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
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21 тур
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23 тур
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

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Спартак

 11 1 3
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