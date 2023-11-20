20 ноября в Волгограде на «Волгоград Арене» состоится товарищеский матч между сборными России и Кубы. Игра начнется в 19.30 по московскому времени и будет показана в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Трансляция стартует в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet совсем не верят в сенсацию. На победу сборной России выставлен коэффициент 1.04, это порядка 96% вероятности исхода. Ничья идет за 15.0 (3%), успех Кубы — за огромные 45.0 (1%).

Даже вариант, при котором гости не уступят, доступен за 11.25.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.26, поэтому лучше присмотреться к ТБ 3.5 за 1.68 или ТБ 4.5 за 2.45.

Выигрыш российской команды с форой (-3.5) мяча можно взять за невысокие 2.17.

Эксперты убеждены, что хозяева нанесут в створ ворот соперника семь и более ударов: ТБ 6.5 предложен за 1.44, ТМ 6.5 — за 2.61.

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