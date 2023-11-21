Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Косово — Белоруссия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 21 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Косово — Белоруссия 21 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Белоруссия — Косово.

21 ноября Косово примет сборную Белоруссии на стадионе имени Фадиля Вокрри в Приштине. Поединок 10-го тура квалификации чемпионата Европы-2024 начнется в 22.45 по московскому времени. Участников группы I рассудит арбитр Георги Кабаков из Болгарии. В России не проведут прямой эфир встречи.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
21 нояб, 22:45. Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Косово
Белоруссия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet ожидают победы Косово: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.66, это около 56% вероятности. Выигрыш команды Карлоса Алоса предложен с котировкой 5.17 (19%). Ничья доступна за 3.93 (25%).

Триумф «Золотых мальчиков» с форой (-1) идет за 2.14. Опция Ф2(+1) ждет вас за 1.68.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.02, ТМ 2.5 — за 1.77. Вариант «обе забьют» представлен за 2.05, обратный рынок — за 1.78.

В первом круге «Белые крылья» одолели косоваров (2:1). Индивидуальный тотал белорусов больше одного гола можно взять за 2.87.

Оливье Жиру празднует победу над.&quot;ПСЖ&quot;. Матч «Милан» — «ПСЖ» стал самым популярным событием четвертого тура Лиги чемпионов

Парни Приможа Глихи не пропустили в двух домашних встречах из четырех. Еще один «сухарь» хозяев дали за 2.15.

Четыре самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают успех «Золотых мальчиков» или ничью:

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).      

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Косова по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Антонов назвал новый пакет помощи США для Украины успокоительной пилюлей
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Премьер-министр Японии выразил готовность к запуску спутника КНДР
На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока
Популярное видео
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хорватия — Армения: прогноз на матч квалификации Евро-2024 21 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости