21 ноября сборная Хорватии встретится с Арменией в 10-м туре квалификации чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в Загребе на стадионе «Максимир». Стартовый свисток словацкого арбитра Ивана Кружльяка прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 22.35 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Златко Далича можно с коэффициентом 1.16, что составляет примерно 81% вероятности. Выигрыш Армении оценен котировкой 17.75 (6%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 7.50 (13%).

В первом круге хорваты победили всухую (1:0). На «обе забьют» дали 2.64, обратный рынок представлен за 1.49.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.30.

В предыдущем туре команда Александра Петракова устояла в поединке с Уэльсом (1:1). Непоражение гостей можно взять за 5.34.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на успех «Шашечных» без пропущенных мячей:

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Армения

Луку Модрича и компанию устроит исключительно победа — иначе прямая путевка на Евро-2024 рискует ускользнуть из хорватских рук. Правда, армяне далеко не подарок: в нынешнем отборочном цикле на выезде прихлопнули валлийцев (4:2) и отобрали очки у Турции (1:1). Да и очный поединок соперников в первом круге получился упорным — «Шашечные» одолели команду Александра Петракова в Ереване лишь с минимальным счетом (1:0). Но парни Златко Далича славятся как раз тем, что в нужный момент способны собраться и добыть необходимый результат.

Рекомендуемая ставка: победа Хорватии и ТМ 3.5 гола за 1.79.

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