Хорватия — Армения: прогноз на матч квалификации Евро-2024 21 ноября 2023 года
21 ноября сборная Хорватии встретится с Арменией в 10-м туре квалификации чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в Загребе на стадионе «Максимир». Стартовый свисток словацкого арбитра Ивана Кружльяка прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 22.35 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Златко Далича можно с коэффициентом 1.16, что составляет примерно 81% вероятности. Выигрыш Армении оценен котировкой 17.75 (6%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 7.50 (13%).
В первом круге хорваты победили всухую (1:0). На «обе забьют» дали 2.64, обратный рынок представлен за 1.49.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.30.
В предыдущем туре команда Александра Петракова устояла в поединке с Уэльсом (1:1). Непоражение гостей можно взять за 5.34.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на успех «Шашечных» без пропущенных мячей:
Прогноз и ставка на матч Хорватия — Армения
Луку Модрича и компанию устроит исключительно победа — иначе прямая путевка на Евро-2024 рискует ускользнуть из хорватских рук. Правда, армяне далеко не подарок: в нынешнем отборочном цикле на выезде прихлопнули валлийцев (4:2) и отобрали очки у Турции (1:1). Да и очный поединок соперников в первом круге получился упорным — «Шашечные» одолели команду Александра Петракова в Ереване лишь с минимальным счетом (1:0). Но парни Златко Далича славятся как раз тем, что в нужный момент способны собраться и добыть необходимый результат.
Рекомендуемая ставка: победа Хорватии и ТМ 3.5 гола за 1.79.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3