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Хорватия — Армения: прогноз на матч квалификации Евро-2024 21 ноября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Хорватия — Армения 21 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Лука Модрич (сборная Хорватии).
Фото Global Look Press

21 ноября сборная Хорватии встретится с Арменией в 10-м туре квалификации чемпионата Европы-2024. Поединок пройдет в Загребе на стадионе «Максимир». Стартовый свисток словацкого арбитра Ивана Кружльяка прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 22.35 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
21 нояб, 22:45. Maksimir (Загреб)
Хорватия
Армения

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на триумф коллектива Златко Далича можно с коэффициентом 1.16, что составляет примерно 81% вероятности. Выигрыш Армении оценен котировкой 17.75 (6%) — это наименее ожидаемый исход. Ничья идет за 7.50 (13%).

В первом круге хорваты победили всухую (1:0). На «обе забьют» дали 2.64, обратный рынок представлен за 1.49.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.30.

В предыдущем туре команда Александра Петракова устояла в поединке с Уэльсом (1:1). Непоражение гостей можно взять за 5.34.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на успех «Шашечных» без пропущенных мячей:

  • 2:0 — за 4.97;

  • 3:0 — за 5.73;

  • 1:0 — за 6.49.

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Прогноз и ставка на матч Хорватия — Армения

Луку Модрича и компанию устроит исключительно победа — иначе прямая путевка на Евро-2024 рискует ускользнуть из хорватских рук. Правда, армяне далеко не подарок: в нынешнем отборочном цикле на выезде прихлопнули валлийцев (4:2) и отобрали очки у Турции (1:1). Да и очный поединок соперников в первом круге получился упорным — «Шашечные» одолели команду Александра Петракова в Ереване лишь с минимальным счетом (1:0). Но парни Златко Далича славятся как раз тем, что в нужный момент способны собраться и добыть необходимый результат.

Рекомендуемая ставка: победа Хорватии и ТМ 3.5 гола за 1.79.

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Косово — Белоруссия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 21 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Матео Кассьерра

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 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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