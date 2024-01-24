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24 января, 23:55

Гауфф против Соболенко — досрочный финал АО. Отомстит ли Арина за поражение на US Open?

Прогноз на матч Australian Open Кори Гауфф — Арина Соболенко 25 января 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Арина Соболенко.
Фото Getty Images

25 января в Мельбурне состоятся полуфиналы Australian Open в женском одиночном разряде. В одном из них сразятся прошлогодние финалистки US Open — Арина Соболенко и Кори Гауфф. Встреча американки и белоруски начнется в 11.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4:2 в пользу теннисистки из США.

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Несмотря на это, Гауфф идет серьезным аутсайдером встречи. На ее победу в букмекерской компании ФОНБЕТ выставлен коэффициент 2.70, что порядка 33% вероятности исхода. На успех Соболенко котировка значительно ниже — 1.50 (67%).

Эксперты считают, что в матче будет сыграно более 20 геймов: ТБ 20.5 идет за 1.65, ТМ 20.5 — за 2.10.

Выигрыш Арины с форой (-3.5) доступен за 1.95. Пари на триумф Кори с (+3.5) гейма можно заключить за 1.85.

Наиболее вероятный исход, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу действующей победительницы АО (2.19). При этом победу Гауфф хотя бы в одной партии предложено оформить за 1.68.

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Присмотритесь к ставке на викторию Соболенко по эйсам за 1.50. Белоруска по ходу турнира подает навылет значительно лучше своей будущей соперницы.

Прогноз и ставка на матч Кори Гауфф — Арина Соболенко

Соболенко показывает в Мельбурне монструозный теннис и идет ко второй подряд заслуженной победе. Окончательно это стало ясно после вылета из турнира Рыбакиной и Свентек — теннисисток, которые составляли Арине конкуренцию в последнее время.

Гауфф — особенная соперница для белоруски: именно Кори совершила камбэк в финале US Open и не позволила Соболенко выиграть два «Шлема» за сезон. Правда, сейчас американка находится не в той шикарной форме, в которой она пребывала в Нью-Йорке. Да и поддержка у нее не такая серьезная, как на домашнем турнире, поэтому ментально ей будет значительно сложнее.

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Соболенко все свои матчи на турнире выиграла со счетом 2:0 по сетам. Дважды Арина уложилась в 55 минут, а еще три раза потратила чуть больше часа. Учитывая это, вполне можно попробовать ставку на то, что полуфинал с Гауфф завершится до истечения двух часов игрового времени.

Рекомендуемая ставка: матч продлится меньше двух часов за 1.85.

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Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Арина Соболенко
Кори Гауфф
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«Атлетик» — «Барселона»: где смотреть матч Кубка Испании 24 января 2024 года онлайн в прямом эфире
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

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