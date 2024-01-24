Гауфф против Соболенко — досрочный финал АО. Отомстит ли Арина за поражение на US Open?
25 января в Мельбурне состоятся полуфиналы Australian Open в женском одиночном разряде. В одном из них сразятся прошлогодние финалистки US Open — Арина Соболенко и Кори Гауфф. Встреча американки и белоруски начнется в 11.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4:2 в пользу теннисистки из США.
Несмотря на это, Гауфф идет серьезным аутсайдером встречи. На ее победу в букмекерской компании ФОНБЕТ выставлен коэффициент 2.70, что порядка 33% вероятности исхода. На успех Соболенко котировка значительно ниже — 1.50 (67%).
Эксперты считают, что в матче будет сыграно более 20 геймов: ТБ 20.5 идет за 1.65, ТМ 20.5 — за 2.10.
Выигрыш Арины с форой (-3.5) доступен за 1.95. Пари на триумф Кори с (+3.5) гейма можно заключить за 1.85.
Наиболее вероятный исход, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу действующей победительницы АО (2.19). При этом победу Гауфф хотя бы в одной партии предложено оформить за 1.68.
Присмотритесь к ставке на викторию Соболенко по эйсам за 1.50. Белоруска по ходу турнира подает навылет значительно лучше своей будущей соперницы.
Прогноз и ставка на матч Кори Гауфф — Арина Соболенко
Соболенко показывает в Мельбурне монструозный теннис и идет ко второй подряд заслуженной победе. Окончательно это стало ясно после вылета из турнира Рыбакиной и Свентек — теннисисток, которые составляли Арине конкуренцию в последнее время.
Гауфф — особенная соперница для белоруски: именно Кори совершила камбэк в финале US Open и не позволила Соболенко выиграть два «Шлема» за сезон. Правда, сейчас американка находится не в той шикарной форме, в которой она пребывала в Нью-Йорке. Да и поддержка у нее не такая серьезная, как на домашнем турнире, поэтому ментально ей будет значительно сложнее.
Соболенко все свои матчи на турнире выиграла со счетом 2:0 по сетам. Дважды Арина уложилась в 55 минут, а еще три раза потратила чуть больше часа. Учитывая это, вполне можно попробовать ставку на то, что полуфинал с Гауфф завершится до истечения двух часов игрового времени.
Рекомендуемая ставка: матч продлится меньше двух часов за 1.85.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5