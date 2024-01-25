25 января в катарской Дохе состоится матч третьего тура Кубка Азии Кыргызстан — Оман. Команды сойдутся на стадионе «Абдулла бин Халиф». Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на викторию Омана можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 63% вероятности. Успех Кыргызстана доступен с котировкой 6.74 (13%), мирный результат идет за 3.92 (24%).

Чувствуете, что в этом матче случится локальная сенсация? Поставить на победу или ничью номинальных хозяев можно за 2.46.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.63.

Шансы увидеть обмен голами оценили в 2.36, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.56.

Наиболее вероятный счет поединка, по версии экспертов, триумф Омана 1:0. Этот исход идет за 5.00.

Прогноз и ставка на матч Кыргызстан — Оман

«Соколы» всухую проиграли в первых двух турах Кубка Азии — Таиланду (0:2) и Саудовской Аравии с тем же счетом. У них остались лишь теоретические шансы на выход из группы — для этого необходимо только побеждать Оман с как можно большим счетом — что, очевидно, сделать будет непросто, если до этого за 180 минут у Кыргызстана не хватило сил хотя бы на один точный выстрел.

Оман в первых двух турах выступил немногим лучше. Сначала едва не увел ничью с саудовцами, но пропустил в компенсированное время (1:2). А затем сыграл по нулям с тайцами. Для выхода из группы им тоже нужно побеждать. Команды уже играли между собой недавно — в квалификации ЧМ-2026 оманцы уступили (0:1). В следующем матче от таких нерезультативных соперников не стоит ждать карнавала.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.63.