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Кыргызстан — Оман: прогноз на матч Кубка Азии 25 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Азии Кыргызстан — Оман 25 января 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Айзар Ахматов (сборная Кыргызстана).
Фото Global Look Press

25 января в катарской Дохе состоится матч третьего тура Кубка Азии Кыргызстан — Оман. Команды сойдутся на стадионе «Абдулла бин Халиф». Встреча начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире поединок покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Кубок Азии. Группа F
25 янв, 18:00. Abdullah bin Nasser bin Khalifa (Доха)
Киргизия
Оман

Аналитики отдали предпочтение номинальным гостям: поставить на викторию Омана можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 63% вероятности. Успех Кыргызстана доступен с котировкой 6.74 (13%), мирный результат идет за 3.92 (24%).

Чувствуете, что в этом матче случится локальная сенсация? Поставить на победу или ничью номинальных хозяев можно за 2.46.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.22, ТМ 2.5 — за 1.63.

Шансы увидеть обмен голами оценили в 2.36, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.56.

Наиболее вероятный счет поединка, по версии экспертов, триумф Омана 1:0. Этот исход идет за 5.00.

Прогноз и ставка на матч Кыргызстан — Оман

«Соколы» всухую проиграли в первых двух турах Кубка Азии — Таиланду (0:2) и Саудовской Аравии с тем же счетом. У них остались лишь теоретические шансы на выход из группы — для этого необходимо только побеждать Оман с как можно большим счетом — что, очевидно, сделать будет непросто, если до этого за 180 минут у Кыргызстана не хватило сил хотя бы на один точный выстрел.

Оман в первых двух турах выступил немногим лучше. Сначала едва не увел ничью с саудовцами, но пропустил в компенсированное время (1:2). А затем сыграл по нулям с тайцами. Для выхода из группы им тоже нужно побеждать. Команды уже играли между собой недавно — в квалификации ЧМ-2026 оманцы уступили (0:1). В следующем матче от таких нерезультативных соперников не стоит ждать карнавала.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.63.

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«Атлетико» — «Севилья»: прогноз на матч Кубка Испании 25 января 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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