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«Барса» испытала большие проблемы с клубами из третьей и четвертой лиг. «Атлетик» выбросит каталонцев из Кубка?

Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 24 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Илкай Гюндоган («Барселона»).
Фото Global Look Press
В четырех предыдущих стадиях красно-белые пропустили всего однажды.

24 января «Барселона» приедет в гости к «Атлетику» в четвертьфинале Кубка Испании. Встреча каталонцев и басков состоится в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 23.25 мск.

Испания. Кубок. 1/4 финала
24 янв, 23:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Барселона

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 24 января 2024 года

Аналитики букмекеров отдали небольшое предпочтение действующим чемпионам Испании: поставить на победу гостей в основное время можно с коэффициентом 2.44, что составляет примерно 37% вероятности. Триумф команды Эрнесто Вальверде оценили в 2.84 (35%). Ничью — в 3.54 (28%).

В октябре соперники встречались в Каталонии — «Барса» оказалась сильнее с минимальным счетом (1:0). Считаете, что в Бильбао по итогам 90 минут баски не уступят? Опция 1Х доступна за 1.58.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.04.

Рынок на обмен голами представлен за 1.64, обратный вариант дали за 2.24.

Эксперты склоняются к тому, что в полуфинале Кубка Испании окажется блауграна: этот рынок можно взять за 1.79. На проход «Атлетика» предложили котировку 2.04.

«Атлетик» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 24 января 2024 года

После фиаско в финале Суперкубка Испании у сине-гранатовых выдалась непростая неделя. Сначала каталонцы изрядно намучились с «Унионистас Саламанка» в 1/8 финала Кубка Короля. Дерзкие представители третьей лиги открыли счет на 31-й минуте, а ничья держалась до середины второго тайма, пока Жюль Кунде не вывел «Барсу» вперед мощным выстрелом из-за штрафной. Спустя четыре минуты Алехандро Бальде упрочил преимущество блауграны до двух мячей, но даже тогда не стало спокойнее: в оставшееся время у парней из Саламанки было как минимум три отличные возможности, чтобы вернуться в игру, но ворота Иньяки Пеньи устояли.

Через три дня коллектив Хави отправился еще на один выезд — на этот раз в Севилью в гости к «Бетису». Сначала дела складывались более чем отлично: к 48-й минуте Ферран Торрес отметился дублем. Но всего за три минуты Иско проделал тот же фокус и восстановил равенство. Вырвать три очка удалось лишь незадолго до финального свистка: на 90-й отличился Жоау Феликс, а на второй компенсированной минуте Ферран оформил хет-трик.

«Атлетик» шел без поражений с конца октября — тогда баски влетели как раз «Барсе» на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса (0:1). Беспроигрышная серия составила 14 встреч и прервалась в минувшие выходные: красно-белые на выезде уступили набравшей отличный ход «Валенсии» (0:1). Эта неудача не вытолкнула «львов» из топ-4, но поменяться местами с каталонцами все же пришлось: теперь сине-гранатовые третьи с преимуществом в три балла и матчем в запасе.

«Бильбао» крайне уверенно двигался по сетке Кубка Испании: четыре победы с общим счетом 10:1. Интересно, что больше всего проблем коллективу Эрнесто Вальверде доставил «Руби» из шестой лиги — добиться успеха удалось лишь с разницей в один мяч (2:1). С остальными соперниками разобрались всухую — не повезло «Кайону» из четвертого дивизиона (3:0), «Эйбару» из сегунды (3:0) и даже «Алавесу» из примеры (2:0).

Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Барселона»

Каталонцам предстоит непростой выезд: в этом сезоне красно-белые уступили на «Сан-Мамес» лишь «Реалу» в первом туре ла лиги (0:2). Два последних поединка соперников закончились минимальными победами сине-гранатовых (1:0). Предстоящая разборка вряд ли прервет этот тренд: «Барса» истощена интенсивным январским календарем, а возможностей для ротации у Хави не так много. Баски же хоть и находятся в неплохой форме, но все же не настолько, чтобы играть в открытый футбол с блауграной.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча за 2.04.

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ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Балтика – Сочи
 - : -
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