«Барса» испытала большие проблемы с клубами из третьей и четвертой лиг. «Атлетик» выбросит каталонцев из Кубка?
24 января «Барселона» приедет в гости к «Атлетику» в четвертьфинале Кубка Испании. Встреча каталонцев и басков состоится в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес». Стартовый свисток прозвучит в 23.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 23.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона» 24 января 2024 года
Аналитики букмекеров отдали небольшое предпочтение действующим чемпионам Испании: поставить на победу гостей в основное время можно с коэффициентом 2.44, что составляет примерно 37% вероятности. Триумф команды Эрнесто Вальверде оценили в 2.84 (35%). Ничью — в 3.54 (28%).
В октябре соперники встречались в Каталонии — «Барса» оказалась сильнее с минимальным счетом (1:0). Считаете, что в Бильбао по итогам 90 минут баски не уступят? Опция 1Х доступна за 1.58.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.04.
Рынок на обмен голами представлен за 1.64, обратный вариант дали за 2.24.
Эксперты склоняются к тому, что в полуфинале Кубка Испании окажется блауграна: этот рынок можно взять за 1.79. На проход «Атлетика» предложили котировку 2.04.
«Атлетик» — «Барселона»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 24 января 2024 года
После фиаско в финале Суперкубка Испании у сине-гранатовых выдалась непростая неделя. Сначала каталонцы изрядно намучились с «Унионистас Саламанка» в 1/8 финала Кубка Короля. Дерзкие представители третьей лиги открыли счет на 31-й минуте, а ничья держалась до середины второго тайма, пока Жюль Кунде не вывел «Барсу» вперед мощным выстрелом из-за штрафной. Спустя четыре минуты Алехандро Бальде упрочил преимущество блауграны до двух мячей, но даже тогда не стало спокойнее: в оставшееся время у парней из Саламанки было как минимум три отличные возможности, чтобы вернуться в игру, но ворота Иньяки Пеньи устояли.
Через три дня коллектив Хави отправился еще на один выезд — на этот раз в Севилью в гости к «Бетису». Сначала дела складывались более чем отлично: к 48-й минуте Ферран Торрес отметился дублем. Но всего за три минуты Иско проделал тот же фокус и восстановил равенство. Вырвать три очка удалось лишь незадолго до финального свистка: на 90-й отличился Жоау Феликс, а на второй компенсированной минуте Ферран оформил хет-трик.
«Атлетик» шел без поражений с конца октября — тогда баски влетели как раз «Барсе» на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса (0:1). Беспроигрышная серия составила 14 встреч и прервалась в минувшие выходные: красно-белые на выезде уступили набравшей отличный ход «Валенсии» (0:1). Эта неудача не вытолкнула «львов» из топ-4, но поменяться местами с каталонцами все же пришлось: теперь сине-гранатовые третьи с преимуществом в три балла и матчем в запасе.
«Бильбао» крайне уверенно двигался по сетке Кубка Испании: четыре победы с общим счетом 10:1. Интересно, что больше всего проблем коллективу Эрнесто Вальверде доставил «Руби» из шестой лиги — добиться успеха удалось лишь с разницей в один мяч (2:1). С остальными соперниками разобрались всухую — не повезло «Кайону» из четвертого дивизиона (3:0), «Эйбару» из сегунды (3:0) и даже «Алавесу» из примеры (2:0).
Прогноз и ставка на матч «Атлетик» — «Барселона»
Каталонцам предстоит непростой выезд: в этом сезоне красно-белые уступили на «Сан-Мамес» лишь «Реалу» в первом туре ла лиги (0:2). Два последних поединка соперников закончились минимальными победами сине-гранатовых (1:0). Предстоящая разборка вряд ли прервет этот тренд: «Барса» истощена интенсивным январским календарем, а возможностей для ротации у Хави не так много. Баски же хоть и находятся в неплохой форме, но все же не настолько, чтобы играть в открытый футбол с блауграной.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча за 2.04.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5