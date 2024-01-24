Медведев vs Зверев в Мельбурне: «плохой парень» против плохого парня

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии, который состоится в пятницу, лучшего российского теннисиста ждет принципиальный соперник из Германии.

Даниил Медведев добрался до полуфинала турнира «Большого шлема» в третий раз подряд. В Мельбурне наш спортсмен оформил путевку в топ-4 в трудном четырехчасовом матче против поляка Хуберта Хуркача (7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4). Однако испытания для 27-летнего россиянина еще только начинаются, ведь в пятницу в следующей встрече ему предстоит поединок с немцем русского происхождения Александром Зверевым. В прошлом году у Даниила возник большой конфликт с ним на турнире в Монте-Карло, а накануне Australian Open платформа Netflix постаралась раздуть из этой истории большой скандал в сериале «Брейк-пойнт».

В Австралии Зверев пробился в полуфинал благодаря сенсационной победе над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4). Вообще, в последние годы на «мейджорах» Александр выступает ниже своих возможностей — не исключено, что из-за психологической неуравновешенности, скандалов с судьями и обвинений в домашнем насилии. Однако в эпизоде «Незаконченное дело» того самого «Брейк-пойнта» немец представлен прекрасным парнем. Причем именно на контрасте с Медведевым, который назван «одним из самых бесчестных игроков тура». Разумеется, все это передергивание, однако нагнетание страстей в одном из самых эмоциально непростых видов спорта не может пройти незамеченным. И в пятницу нас наверняка ждет очень жаркий полуфинал.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

На самом деле в чисто теннисном плане Медведева и Зверева нельзя назвать очень принципиальными соперниками, хотя в прошлом году им довелось провести между собой целых шесть матчей (в пяти из них победил Даниил). Однако сейчас теннисисты, которые почти ровесники и давно знают друг друга, впервые сойдутся на «Большом шлеме». Да еще в такой нервной обстановке, когда россиянина представили публике как «плохого парня». При этом Александр, привыкший к суровым обвинениям, внезапно выступает в роли «светлого рыцаря». Конечно, таким опытным спортсменам не привыкать к подобному давлению. Но, возможно, неспортивные факторы на этот раз могут подстегнуть звездных игроков.

Как бы то ни было, интриг у полуфинала — множество. А у Медведева — отличный шанс стать финалистом. Несмотря ни на что.