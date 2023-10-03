«Интер» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 3 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
3 октября «Интер» и «Бенфика» сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада Данни Маккели из Нидерландов. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех нерадзурри можно с коэффициентом 1.73, это около 54% вероятности. Ничью оценили в 4.07 (25%). Триумф «орлов» предложен с котировкой 4.76 (21%).
Команда Рогера Шмидта выиграла в трех выездах подряд с общим счетом 8:4. Продолжение серии без поражений лиссабонцев (X2) можно взять за 2.20.
В апреле соперники сталкивались в четвертьфинале Лиги чемпионов и устроили перестрелку на «Джузеппе Меацца» (3:3). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.37.
«Обе забьют» дали за 1.64, обратный вариант — за 2.28.
В пяти матчах серии А из семи черно-синие отличились как минимум дважды. Индивидуальный тотал миланцев больше 1.5 мяча доступен за 1.63.
Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|
4
|Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|
5
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
6
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1