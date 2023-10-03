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«Интер» — «Бенфика»: где смотреть матч Лиги чемпионов 3 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» 3 октября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Анхель Ди Мария («Бенфика»).
Фото Global Look Press

3 октября «Интер» и «Бенфика» сыграют во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане начнется в 22.00 по московскому времени. Команды рассудит бригада Данни Маккели из Нидерландов. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 21.45 мск.

Лига чемпионов. Группа D
03 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Бенфика

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех нерадзурри можно с коэффициентом 1.73, это около 54% вероятности. Ничью оценили в 4.07 (25%). Триумф «орлов» предложен с котировкой 4.76 (21%).

Команда Рогера Шмидта выиграла в трех выездах подряд с общим счетом 8:4. Продолжение серии без поражений лиссабонцев (X2) можно взять за 2.20.

В апреле соперники сталкивались в четвертьфинале Лиги чемпионов и устроили перестрелку на «Джузеппе Меацца» (3:3). Тотал больше 2.5 гола идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.37.

«Обе забьют» дали за 1.64, обратный вариант — за 2.28.

Харри Кейн (&laquo;Бавария&raquo;). «Копенгаген» — «Бавария»: Кейн и компания напомнят «львам», что такое домашний проигрыш в ЛЧ

В пяти матчах серии А из семи черно-синие отличились как минимум дважды. Индивидуальный тотал миланцев больше 1.5 мяча доступен за 1.63.

Четыре самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 7.50;

  • 2:1 в пользу «Интера» — за 8.25;

  • 1:0 и 2:0 — за 9.25.

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«Копенгаген» — «Бавария»: Кейн и компания напомнят «львам», что такое домашний проигрыш в ЛЧ

«Копенгаген» — «Бавария»: где смотреть матч Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

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