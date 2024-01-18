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Сегодня, 18:20

Команды звездных футболистов и артистов сыграли в хоккей на Красной площади

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Юрий Жирков.
Фото Букмекерская компания PARI
Александр Мостовой.
Фото Букмекерская компания PARI
Александр Мостовой и Алексей Маклаков.
Фото Букмекерская компания PARI
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18 января на ГУМ-катке прошел «Шоу-матч PARI по хоккею на Красной площади» с участием звезд российского спорта и шоу-бизнеса. На лед вышли команды СК «Забей» и ХК «КомАр».

В составе СК «Забей» сыграли легендарные российские футболисты, уже завершившие карьеру: Александр Мостовой и Юрий Жирков. Вместе с ними сыграл солист Московского театра оперетты Иван Викулов. Руководил командой заслуженный артист России Алексей Маклаков.

Александр Мостовой и Алексей Маклаков.
Фото Букмекерская компания PARI

За «КомАр» на лед вышли актеры Денис Матросов и Александр Носик, кинопродюсер Александр Морозов и другие представители мира кино.

Встреча завершилась со счетом 9:5 в пользу СК «Забей». Александр Мостовой оформил дубль и отдал несколько голевых передач. Юрий Жирков также отметился голом. Лучшими игроками команды-победительницы были признаны Иван Викулов и Александр Мостовой.

«Отличные эмоции! Очень рад, что меня пригласили сыграть в хоккей на Красной площади. Спасибо за это организаторам и компании PARI. Рад, что удалось забить и победить сегодня», — поделился впечатлениями Юрий Жирков.

«Играть в хоккей на Красной площади становится доброй традицией! Отличное мероприятие, только, как и в прошлом году, довольно холодно. Но мороз не помешал командам показать классный хоккей. Получил удовольствие от игры и мероприятия», — сообщил Александр Мостовой.

Александр Мостовой.
Фото Букмекерская компания PARI

Кроме того, в рамках ивента состоялся матч между студенческими сборными Москвы и Московской области. В нем сыграли учащиеся из 21 города Подмосковья и представители московских высших учебных заведений: РАНХиГС, МГУ, РГУ нефти и газа, ГУУ, АГПС МЧС России и других. В упорном матче достойных друг друга соперников победили студенты сборной Москвы со счетом 7:6. Решающий гол был забит на последних секундах игры.

Организаторы мероприятия — СК «Забей», Студенческая хоккейная лига Москвы и Московской области (СХЛММО) и Офицерская лига хоккея (ОЛХ). Партнером мероприятия стала букмекерская компания PARI.

Хоккей
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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