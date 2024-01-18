Команды звездных футболистов и артистов сыграли в хоккей на Красной площади
18 января на ГУМ-катке прошел «Шоу-матч PARI по хоккею на Красной площади» с участием звезд российского спорта и шоу-бизнеса. На лед вышли команды СК «Забей» и ХК «КомАр».
В составе СК «Забей» сыграли легендарные российские футболисты, уже завершившие карьеру: Александр Мостовой и Юрий Жирков. Вместе с ними сыграл солист Московского театра оперетты Иван Викулов. Руководил командой заслуженный артист России Алексей Маклаков.
За «КомАр» на лед вышли актеры Денис Матросов и Александр Носик, кинопродюсер Александр Морозов и другие представители мира кино.
Встреча завершилась со счетом 9:5 в пользу СК «Забей». Александр Мостовой оформил дубль и отдал несколько голевых передач. Юрий Жирков также отметился голом. Лучшими игроками команды-победительницы были признаны Иван Викулов и Александр Мостовой.
«Отличные эмоции! Очень рад, что меня пригласили сыграть в хоккей на Красной площади. Спасибо за это организаторам и компании PARI. Рад, что удалось забить и победить сегодня», — поделился впечатлениями Юрий Жирков.
«Играть в хоккей на Красной площади становится доброй традицией! Отличное мероприятие, только, как и в прошлом году, довольно холодно. Но мороз не помешал командам показать классный хоккей. Получил удовольствие от игры и мероприятия», — сообщил Александр Мостовой.
Кроме того, в рамках ивента состоялся матч между студенческими сборными Москвы и Московской области. В нем сыграли учащиеся из 21 города Подмосковья и представители московских высших учебных заведений: РАНХиГС, МГУ, РГУ нефти и газа, ГУУ, АГПС МЧС России и других. В упорном матче достойных друг друга соперников победили студенты сборной Москвы со счетом 7:6. Решающий гол был забит на последних секундах игры.
Организаторы мероприятия — СК «Забей», Студенческая хоккейная лига Москвы и Московской области (СХЛММО) и Офицерская лига хоккея (ОЛХ). Партнером мероприятия стала букмекерская компания PARI.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5