1 апреля в регулярном сезоне НХЛ «Колорадо» сыграет дома с «Сан-Хосе». Встреча пройдет на арене «Болл» и начнется в 4.00.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Колорадо» в основное время можно за 1.52 — это примерно 61% вероятности. Триумф «Сан-Хосе» оценивается котировкой 4.90 (19%), а ничья идет за 4.70 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 4700 рублей.

· Ф1(-2) доступна за 2.05

· Ф2(+2) — за 1.72

Сделать ставку на первый гол «Сан-Хосе» можно за 2.55. Аналогичная ставка на «Колорадо» есть в линии за 1.47.

Шансы «Колорадо» забить три шайбы или более оцениваются в 1.67. Та же ставка на «Сан-Хосе» есть в линии за 4.50.

· Ф1 (-4.5) — 5.30

· ТБ 8.5 — 4.50

· Обе забьют: нет — 7.00