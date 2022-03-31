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«Колорадо» — «Сан-Хосе»: прогноз на матч НХЛ 1 апреля 2022 года

Прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Сан-Хосе» 1 апреля
Матвей Леонов
Читать «СЭ» в
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports

1 апреля в регулярном сезоне НХЛ «Колорадо» сыграет дома с «Сан-Хосе». Встреча пройдет на арене «Болл» и начнется в 4.00.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Колорадо» в основное время можно за 1.52 — это примерно 61% вероятности. Триумф «Сан-Хосе» оценивается котировкой 4.90 (19%), а ничья идет за 4.70 (20%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в основное время потенциальная выплата составит 4700 рублей.

· Ф1(-2) доступна за 2.05

· Ф2(+2) — за 1.72

Сделать ставку на первый гол «Сан-Хосе» можно за 2.55. Аналогичная ставка на «Колорадо» есть в линии за 1.47.

Шансы «Колорадо» забить три шайбы или более оцениваются в 1.67. Та же ставка на «Сан-Хосе» есть в линии за 4.50.

· Ф1 (-4.5) — 5.30

· ТБ 8.5 — 4.50

· Обе забьют: нет — 7.00

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сан-Хосе Шаркс
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«Халл» — «Хаддерсфилд»: прогноз на матч чемпионшипа 1 апреля 2022 года
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
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Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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