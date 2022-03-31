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Сегодня, 17:15

«Нижний Новгород» — «Зенит»: где смотреть матч Единой лиги ВТБ 31 марта 2022 года

Прямая трансляция матча Единой лиги ВТБ «Нижний Новгород» — «Зенит» 31 марта
Егор Сергеев
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Тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич с игроками команды.
Фото БК «Нижний Новгород»

31 марта в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ сыграют «Нижний Новгород» и «Зенит». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный». Начнется игра в 19.30, трансляцию покажет «Матч! Страна».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Зенит». На успех команды можно поставить с котировкой 1.12 — это примерно 89% вероятности. Победа «Нижнего» есть в линии за 6.20 (11%).

· Ф1(+7.5) идет за 2.60

· Ф2(-7.5) — за 1.45

При ставке в 1000 рублей на победу «Нижнего» потенциальная выплата составит 2150.

Ставку «Нижний» не проиграет" можно взять за 5.42.

ИТБ1 (70.5) есть в линии за 1.85. ИТБ2 (83.5) можно найти за 1.97.

Тотал очков больше 153.5 в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 153.5 тоже можно взять за 1.90.

· ТМ 149.5 — 2.30

· Чет тотала — 1.90

· Победа «Нижнего» в первой половине — 4.70

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БК Зенит
БК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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