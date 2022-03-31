31 марта в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ сыграют «Нижний Новгород» и «Зенит». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный». Начнется игра в 19.30, трансляцию покажет «Матч! Страна».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Зенит». На успех команды можно поставить с котировкой 1.12 — это примерно 89% вероятности. Победа «Нижнего» есть в линии за 6.20 (11%).

· Ф1(+7.5) идет за 2.60

· Ф2(-7.5) — за 1.45

При ставке в 1000 рублей на победу «Нижнего» потенциальная выплата составит 2150.

Ставку «Нижний» не проиграет" можно взять за 5.42.

ИТБ1 (70.5) есть в линии за 1.85. ИТБ2 (83.5) можно найти за 1.97.

Тотал очков больше 153.5 в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 153.5 тоже можно взять за 1.90.

· ТМ 149.5 — 2.30

· Чет тотала — 1.90

· Победа «Нижнего» в первой половине — 4.70