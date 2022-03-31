Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Халл» — «Хаддерсфилд»: прогноз на матч чемпионшипа 1 апреля 2022 года

Прогноз на матч чемпионшипа «Халл» — «Хаддерсфилд» 1 апреля
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Футболисты «Хаддерсфилда».
Фото Reuters

1 апреля «Халл Сити» примет «Хаддерсфилд Таун» в матче 40-го тура чемпионшипа Англии. Встреча пройдет в Кингстон-апон-Халл на стадионе «Кингстон Коммуникейшн», начало — в 21.45.

Футболисты &laquo;Ростова&raquo;. «Ростов» — «Нижний Новгород»: статистика и логистика помогут команде Карпина

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы команд на победу примерно равными. Поставить на «Хаддерсфилд» можно за 2.65 — это около 36% вероятности. Триумф «Халл Сити» оценивается коэффициентом 2.75 (35%), а ничья доступна за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.92, а Ф2(0) — за 1.88.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов тоталов голов на этот матч — например:

· тотал больше 2.5 идет за 2.15, а ТМ 2.5 — за 1.70;

· тотал больше 3.5 идет за 3.80, а ТМ 3.5 — за 1.24;

· тотал больше 4.5 идет за 7.50, а ТМ 4.5 — за 1.07.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.90. Противоположный исход доступен за 1.85.

Шансы «Халл Сити» отличиться минимум дважды оцениваются котировкой 2.60.

Уверены, что «Хаддерсфилд Таун» сумеет забить свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.55.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.00.

Англия. Чемпионшип. 40-й тур
01 апр, 21:45. KCOM Stadium (Халл)
Халл Сити
Хаддерсфилд

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Хаддерсфилд Таун
ФК Халл Сити
0
Читайте также
Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову. Он выступал за сборную России и работал с детьми
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2022 в Катаре. Когда пройдет, в какие корзины попали сборные
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» — «Зенит»: прогноз на матч Единой лиги ВТБ 31 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости