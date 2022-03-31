1 апреля «Халл Сити» примет «Хаддерсфилд Таун» в матче 40-го тура чемпионшипа Англии. Встреча пройдет в Кингстон-апон-Халл на стадионе «Кингстон Коммуникейшн», начало — в 21.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы команд на победу примерно равными. Поставить на «Хаддерсфилд» можно за 2.65 — это около 36% вероятности. Триумф «Халл Сити» оценивается коэффициентом 2.75 (35%), а ничья доступна за 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3300 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Ф1(0) идет за 1.92, а Ф2(0) — за 1.88.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов тоталов голов на этот матч — например:

· тотал больше 2.5 идет за 2.15, а ТМ 2.5 — за 1.70;

· тотал больше 3.5 идет за 3.80, а ТМ 3.5 — за 1.24;

· тотал больше 4.5 идет за 7.50, а ТМ 4.5 — за 1.07.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.90. Противоположный исход доступен за 1.85.

Шансы «Халл Сити» отличиться минимум дважды оцениваются котировкой 2.60.

Уверены, что «Хаддерсфилд Таун» сумеет забить свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.55.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.00.