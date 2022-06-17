Кэлвин Каттар — Джош Эмметт: прогноз на бой UFC 19 июня 2022 года
В ночь с 18 на 19 июня на арене Moody Centr в городе Остин состоится очередной ивент UFC Fight Night. Основной кард возглавят Кэлвин Каттар и Джош Эмметт — бойцы с четвертого и седьмого мест рейтинга. Трансляция основного карда начнется в 2.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть поединки можно на сайте matchtv.ru и на платформе UFC Fight Pass.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом боя Кэлвина Каттара. Поставить на его победу можно за 1.40, это примерно 70% вероятности. Коэффициент на ничью — 70.0 (1%), на успех Джоша Эмметта — 3.40 (29%).
При ставке в 1000 рублей на триумф Эмметта в случае его успеха выплата составит 3400 рублей.
На то, что бой завершится досрочной победой одного из бойцов, можно поставить за 1.95.
Считаете, что Кэлвин Каттар победит досрочно? Котировка — 2.80. Такой же исход у соперника идет за 4.70.
Победа болевым, удушающим или добровольной сдачей у Кэлвина идет за 17.0, у Джоша — за 19.0
Если считаете, что победитель будет определен по очкам, поставить на это можно за 1.76. Судейский успех Каттара идет за 2.50, Эмметта — за 6.00.
Верите, что бойцы управятся меньше чем за пять раундов? Поставить на ТМ 4.5 раунда можно за 2.10, обратный исход предлагается взять за 1.65.
Кэлвин Каттар 10 из 23 своих побед одержал в первом раунде. И хотя лишь две из них были в UFC, поставить на 11-й успех американца в первом раунде можно за 6.50.
Прогноз и ставка на матч Кэлвин Каттар — Джош Эмметт
Главный козырь Джоша Эмметта — ударка, за карьеру он финишировал нокаутом шестерых соперников. Это треть от его побед. Но есть проблема — его соперник, Кэлвин Каттар, на данный момент неубиваем. У него титановая челюсть. Его тяжело отправить в нокдаун, в нокаут — невозможно. За карьеру у него ни одного поражения КО/ТКО. Главный козырь Эмметта перекрыт — одного этого факта хватает, чтобы поверить в Каттара.
Рекомендуемая ставка: досрочная победа Кэлвина Каттара за 2.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0