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Кэлвин Каттар — Джош Эмметт: прогноз на бой UFC 19 июня 2022 года

Прогноз на бой UFC Кэлвин Каттар — Джош Эмметт 19 июня 2022 года
Артем Белинин
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Кэлвин Каттар против Гиги Чикадзе.
Фото Global Look Press

В ночь с 18 на 19 июня на арене Moody Centr в городе Остин состоится очередной ивент UFC Fight Night. Основной кард возглавят Кэлвин Каттар и Джош Эмметт — бойцы с четвертого и седьмого мест рейтинга. Трансляция основного карда начнется в 2.00 по московскому времени, в прямом эфире посмотреть поединки можно на сайте matchtv.ru и на платформе UFC Fight Pass.

Кэлвин Каттар против Гиги Чикадзе. Кэлвин Каттар — Джош Эмметт: титановая челюсть против стальных кулаков

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом боя Кэлвина Каттара. Поставить на его победу можно за 1.40, это примерно 70% вероятности. Коэффициент на ничью — 70.0 (1%), на успех Джоша Эмметта — 3.40 (29%).

При ставке в 1000 рублей на триумф Эмметта в случае его успеха выплата составит 3400 рублей.

На то, что бой завершится досрочной победой одного из бойцов, можно поставить за 1.95.

Считаете, что Кэлвин Каттар победит досрочно? Котировка — 2.80. Такой же исход у соперника идет за 4.70.

Победа болевым, удушающим или добровольной сдачей у Кэлвина идет за 17.0, у Джоша — за 19.0

Если считаете, что победитель будет определен по очкам, поставить на это можно за 1.76. Судейский успех Каттара идет за 2.50, Эмметта — за 6.00.

Верите, что бойцы управятся меньше чем за пять раундов? Поставить на ТМ 4.5 раунда можно за 2.10, обратный исход предлагается взять за 1.65.

Кэлвин Каттар 10 из 23 своих побед одержал в первом раунде. И хотя лишь две из них были в UFC, поставить на 11-й успех американца в первом раунде можно за 6.50.

Прогноз и ставка на матч Кэлвин Каттар — Джош Эмметт

Главный козырь Джоша Эмметта — ударка, за карьеру он финишировал нокаутом шестерых соперников. Это треть от его побед. Но есть проблема — его соперник, Кэлвин Каттар, на данный момент неубиваем. У него титановая челюсть. Его тяжело отправить в нокдаун, в нокаут — невозможно. За карьеру у него ни одного поражения КО/ТКО. Главный козырь Эмметта перекрыт — одного этого факта хватает, чтобы поверить в Каттара.

Рекомендуемая ставка: досрочная победа Кэлвина Каттара за 2.80.

Прогнозы на спорт
Кэлвин Каттар
UFC
ММА
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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