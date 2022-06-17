Старт АПЛ-2022/23: как «Сити» и «Ливерпуль» начнут новую гонку за титулом

Английская премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон — теперь известно, с кем и когда сыграют первые матчи «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Спорт-Экспресс» совместно с БЕТСИТИ рассказывает, что интересного произойдет в августе.

Команда Пепа Гвардиолы в статусе чемпиона 7 августа отправится в Лондон к «Вест Хэм Юнайтед». Несмотря на то что хозяева в прошлом сезоне выступили неплохо и в еврокубках, и в чемпионате, шансов зацепить победу у них практически нет — аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ дали на их успех коэффициент 7.30, это примерно 13% вероятности. На то, что команда Дэвида Мойеса не проиграет, поставить можно за 3.00. Триумф «Ман Сити» оценивается котировкой 1.39 (72%).

Следующий матч «горожане» играют через неделю, 13 августа. В Манчестер приедет вернувшийся из чемпионшипа в АПЛ «Борнмут». У «вишен» шансов на победу еще меньше, чем у «Вест Хэма», — она оценивается котировкой 23.0, это примерно 4%. На то, что команда Скотта Паркера не проиграет на «Этихаде», можно поставить за 5.70.

«Ливерпуль», серебряный призер прошлого сезона, тоже стартует против команды — новичка АПЛ. «Фулхэм», победитель чемпионшипа, ждет красных в гости 6 августа. Но радоваться нечему — победу хозяев можно взять за 9.00, это примерно 11%, в то время как успех «Ливерпуля» оценили котировкой 1.33 (75%). А вот на то, что «Фулхэм» не проиграет дома, можно поставить за 3.30.

Следующая встреча красных состоится 13 августа дома. На «Энфилд» приедет «Кристал Пэлас», занявший в прошлом сезоне 12-е место в чемпионате. Коэффициент на победу гостей — 19.0, это примерно 5% вероятности. На то, что «Кристал Пэлас» не проиграет в Ливерпуле, можно поставить за 4.60.

«Челси» откроет сезон гостевым матчем против «Эвертона». На синих можно поставить с котировкой 1.83, на ничью — за 3.80, на успех «ирисок» — за 4.10.

«Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду ждет 7 августа на «Олд Траффорд» «Брайтон». Триумф «красных дьяволов» доступен за 1.60. Ничья оценена в 4.10, победа гостей — за 5.40.