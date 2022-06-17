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Старт АПЛ-2022/23: как «Сити» и «Ливерпуль» начнут новую гонку за титулом

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Мохамед Салах, «Ливерпуль».
Фото Global Look Press

Английская премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон — теперь известно, с кем и когда сыграют первые матчи «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Спорт-Экспресс» совместно с БЕТСИТИ рассказывает, что интересного произойдет в августе.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
06 авг, 14:30. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Ливерпуль

Команда Пепа Гвардиолы в статусе чемпиона 7 августа отправится в Лондон к «Вест Хэм Юнайтед». Несмотря на то что хозяева в прошлом сезоне выступили неплохо и в еврокубках, и в чемпионате, шансов зацепить победу у них практически нет — аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ дали на их успех коэффициент 7.30, это примерно 13% вероятности. На то, что команда Дэвида Мойеса не проиграет, поставить можно за 3.00. Триумф «Ман Сити» оценивается котировкой 1.39 (72%).

Следующий матч «горожане» играют через неделю, 13 августа. В Манчестер приедет вернувшийся из чемпионшипа в АПЛ «Борнмут». У «вишен» шансов на победу еще меньше, чем у «Вест Хэма», — она оценивается котировкой 23.0, это примерно 4%. На то, что команда Скотта Паркера не проиграет на «Этихаде», можно поставить за 5.70.

«Ливерпуль», серебряный призер прошлого сезона, тоже стартует против команды — новичка АПЛ. «Фулхэм», победитель чемпионшипа, ждет красных в гости 6 августа. Но радоваться нечему — победу хозяев можно взять за 9.00, это примерно 11%, в то время как успех «Ливерпуля» оценили котировкой 1.33 (75%). А вот на то, что «Фулхэм» не проиграет дома, можно поставить за 3.30.

Следующая встреча красных состоится 13 августа дома. На «Энфилд» приедет «Кристал Пэлас», занявший в прошлом сезоне 12-е место в чемпионате. Коэффициент на победу гостей — 19.0, это примерно 5% вероятности. На то, что «Кристал Пэлас» не проиграет в Ливерпуле, можно поставить за 4.60.

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«Челси» откроет сезон гостевым матчем против «Эвертона». На синих можно поставить с котировкой 1.83, на ничью — за 3.80, на успех «ирисок» — за 4.10.

«Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду ждет 7 августа на «Олд Траффорд» «Брайтон». Триумф «красных дьяволов» доступен за 1.60. Ничья оценена в 4.10, победа гостей — за 5.40.

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ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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