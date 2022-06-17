Старт АПЛ-2022/23: как «Сити» и «Ливерпуль» начнут новую гонку за титулом
Английская премьер-лига опубликовала календарь на новый сезон — теперь известно, с кем и когда сыграют первые матчи «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». «Спорт-Экспресс» совместно с БЕТСИТИ рассказывает, что интересного произойдет в августе.
Команда Пепа Гвардиолы в статусе чемпиона 7 августа отправится в Лондон к «Вест Хэм Юнайтед». Несмотря на то что хозяева в прошлом сезоне выступили неплохо и в еврокубках, и в чемпионате, шансов зацепить победу у них практически нет — аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ дали на их успех коэффициент 7.30, это примерно 13% вероятности. На то, что команда Дэвида Мойеса не проиграет, поставить можно за 3.00. Триумф «Ман Сити» оценивается котировкой 1.39 (72%).
Следующий матч «горожане» играют через неделю, 13 августа. В Манчестер приедет вернувшийся из чемпионшипа в АПЛ «Борнмут». У «вишен» шансов на победу еще меньше, чем у «Вест Хэма», — она оценивается котировкой 23.0, это примерно 4%. На то, что команда Скотта Паркера не проиграет на «Этихаде», можно поставить за 5.70.
«Ливерпуль», серебряный призер прошлого сезона, тоже стартует против команды — новичка АПЛ. «Фулхэм», победитель чемпионшипа, ждет красных в гости 6 августа. Но радоваться нечему — победу хозяев можно взять за 9.00, это примерно 11%, в то время как успех «Ливерпуля» оценили котировкой 1.33 (75%). А вот на то, что «Фулхэм» не проиграет дома, можно поставить за 3.30.
Следующая встреча красных состоится 13 августа дома. На «Энфилд» приедет «Кристал Пэлас», занявший в прошлом сезоне 12-е место в чемпионате. Коэффициент на победу гостей — 19.0, это примерно 5% вероятности. На то, что «Кристал Пэлас» не проиграет в Ливерпуле, можно поставить за 4.60.
«Челси» откроет сезон гостевым матчем против «Эвертона». На синих можно поставить с котировкой 1.83, на ничью — за 3.80, на успех «ирисок» — за 4.10.
«Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду ждет 7 августа на «Олд Траффорд» «Брайтон». Триумф «красных дьяволов» доступен за 1.60. Ничья оценена в 4.10, победа гостей — за 5.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0