Эксперты назвали фаворита группы C чемпионата мира, где Месси померяется силами с Левандовски

21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника группового раунда. При жеребьевке в группу C попали команды Аргентины, Мексики, Польши и Саудовской Аравии. Поэтому любителей футбола ждет битва двух ярких бомбардиров и звезд — Лео Месси против Роберта Левандовски.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Аргентины шансы занять первое место в квартете значительно выше, чем у остальных участников. На успешное выступление «Альбиселесты» в группе коэффициент 1.45, это примерно 68% вероятности исхода. На то, что чемпионы Кубка Америки закончат групповой раунд не на вершине, котировка 2.75.

Также на лидерство в группе вполне может рассчитывать Мексика. Ее победу рекомендуется оформить за 5.00 (17%). Но у нее есть серьезный конкурент в лице Польши с Робертом Левандовски, на которую выставлен коэффициент 6.00 (13%). Правда, на ЧМ-2018 поляки с форвардом «Баварии» в составе стали только четвертыми в значительно более равной группе с Колумбией, Сенегалом и Японией.

Меньше всего вероятность занять первое место в группе у Саудовской Аравии. Арабская сборная — один из аутсайдеров всего мундиаля, поэтому неудивительно, что ее триумф даже в отборочном раунде идет за жирнейшие 40.0 (2%).