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Сегодня, 11:15

Эксперты назвали фаворита группы C чемпионата мира, где Месси померяется силами с Левандовски

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Лионель Месси в сборной Аргентины.
Фото Global Look Press

21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника группового раунда. При жеребьевке в группу C попали команды Аргентины, Мексики, Польши и Саудовской Аравии. Поэтому любителей футбола ждет битва двух ярких бомбардиров и звезд — Лео Месси против Роберта Левандовски.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Аргентины шансы занять первое место в квартете значительно выше, чем у остальных участников. На успешное выступление «Альбиселесты» в группе коэффициент 1.45, это примерно 68% вероятности исхода. На то, что чемпионы Кубка Америки закончат групповой раунд не на вершине, котировка 2.75.

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Также на лидерство в группе вполне может рассчитывать Мексика. Ее победу рекомендуется оформить за 5.00 (17%). Но у нее есть серьезный конкурент в лице Польши с Робертом Левандовски, на которую выставлен коэффициент 6.00 (13%). Правда, на ЧМ-2018 поляки с форвардом «Баварии» в составе стали только четвертыми в значительно более равной группе с Колумбией, Сенегалом и Японией.

Меньше всего вероятность занять первое место в группе у Саудовской Аравии. Арабская сборная — один из аутсайдеров всего мундиаля, поэтому неудивительно, что ее триумф даже в отборочном раунде идет за жирнейшие 40.0 (2%).

Лионель Месси
Роберт Левандовски
Футбол
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Мексики по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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