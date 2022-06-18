Эксперты назвали фаворита группы C чемпионата мира, где Месси померяется силами с Левандовски
21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. В июне определились все 32 участника группового раунда. При жеребьевке в группу C попали команды Аргентины, Мексики, Польши и Саудовской Аравии. Поэтому любителей футбола ждет битва двух ярких бомбардиров и звезд — Лео Месси против Роберта Левандовски.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Аргентины шансы занять первое место в квартете значительно выше, чем у остальных участников. На успешное выступление «Альбиселесты» в группе коэффициент 1.45, это примерно 68% вероятности исхода. На то, что чемпионы Кубка Америки закончат групповой раунд не на вершине, котировка 2.75.
Также на лидерство в группе вполне может рассчитывать Мексика. Ее победу рекомендуется оформить за 5.00 (17%). Но у нее есть серьезный конкурент в лице Польши с Робертом Левандовски, на которую выставлен коэффициент 6.00 (13%). Правда, на ЧМ-2018 поляки с форвардом «Баварии» в составе стали только четвертыми в значительно более равной группе с Колумбией, Сенегалом и Японией.
Меньше всего вероятность занять первое место в группе у Саудовской Аравии. Арабская сборная — один из аутсайдеров всего мундиаля, поэтому неудивительно, что ее триумф даже в отборочном раунде идет за жирнейшие 40.0 (2%).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0