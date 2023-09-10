10 сентября сборная Казахстана примет Северную Ирландию в шестом туре квалификации Евро-2024. Игра состоится на «Астана Арене». Главный арбитр встречи немец Даниэль Шлагер даст стартовый свисток в 16.00 по московскому времени. Посмотреть противостояние в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 15.55 мск.

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у Северной Ирландии больше шансов на три очка. Успех гостей можно взять с коэффициентом 2.71, это приблизительно 35% вероятности исхода. Выигрыш Казахстана идет за 2.86 (34%). Ничья доступна за 3.11 (31%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае благоприятного итога принесет 2710 рублей.

Казахстан победил североирландцев на выезде в первом круге (1:0). Причем команда Майкла О'Нила влетела в четырех из пяти туров отбора ЧЕ. Если верите, что «ястребы» снова не уступят андердогу группы H, возьмите вариант 1Х за 1.48.

Аналитики не ждут от соперников больших успехов в атаке. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.58, ТМ 2.5 — за 1.50.

Только в одном из пяти матчей зелено-белых в квалификации Евро-2024 отличились обе сборные. Обмен голами с Казахстаном доступен за 2.15, «обе забьют — нет» — за 1.69.

Североирландцы в этом цикле только однажды пропустили больше раза за 90 минут. На результативный удар хозяев можно сыграть за 1.47.

Больше всего специалисты верят в бомбардирские способности нападающего Диона Чарльза. Его точный выстрел оценен в 3.10.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 0:0 за 5.36.

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