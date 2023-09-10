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Казахстан — Северная Ирландия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 10 сентября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Казахстан — Северная Ирландия 10 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Казахстан — Северная Ирландия.
Фото Официальный сайт Казахстанской федерации футбола

10 сентября в шестом туре квалификации Евро-2024 сойдутся Казахстан и Северная Ирландия. Поединок на «Астана Арене» обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Шлагером. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 15.55 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
10 сент, 16:00. Astana Arena (Астана)
Казахстан
Северная Ирландия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Северную Ирландию небольшим фаворитом встречи. Победа гостей идет за 2.71, что примерно соответствует 35% вероятности. Ничья доступна за 3.11 (31%), триумф хозяев — за 2.86 (34%).

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Казахстан выиграл у североирландцев в первом круге (1:0). Причем команда Майкла О'Нила влетела в четырех из пяти туров отбора ЧЕ. Если верите, что «ястребы» снова не уступят андердогу группы H, возьмите вариант 1Х за 1.48.

Аналитики не ждут от соперников больших успехов в атаке. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.58, ТМ 2.5 — за 1.50.

Только в одном из пяти матчей зелено-белых в квалификации Евро-2024 отличились обе сборные. Обмен голами с Казахстаном доступен за 2.15, «обе забьют — нет» — за 1.69.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 0:0 за 5.36.

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Прогноз и ставка на матч Казахстан — Северная Ирландия

По раскладам аналитиков, у гостей больше шансов на успех. Североирландцы хороши в обороне: в этом цикле только однажды пропустили больше раза за 90 минут, так что игра ожидается «низовой».

Но все же победа Казахстана выглядит предпочтительнее. «Ястребы» не только побеждали соперника в этом цикле — к тому же в гостях (1:0). Парни Адиева одолели даже полуфиналиста Евро-2020 Данию (3:2). А до этого выиграли группу в Лиге наций. Да и мотивация у казахов сильнее: от второй строчки их отделяет всего один балл, а североирландцев — семь.

Рекомендуемая ставка: победа Казахстана за 2.86.

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Северная Македония — Италия: где смотреть матч квалификации Евро-2024 9 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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