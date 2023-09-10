10 сентября в шестом туре квалификации Евро-2024 сойдутся Казахстан и Северная Ирландия. Поединок на «Астана Арене» обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Шлагером. Игра начнется в 16.00 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» с 15.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Северную Ирландию небольшим фаворитом встречи. Победа гостей идет за 2.71, что примерно соответствует 35% вероятности. Ничья доступна за 3.11 (31%), триумф хозяев — за 2.86 (34%).

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Казахстан выиграл у североирландцев в первом круге (1:0). Причем команда Майкла О'Нила влетела в четырех из пяти туров отбора ЧЕ. Если верите, что «ястребы» снова не уступят андердогу группы H, возьмите вариант 1Х за 1.48.

Аналитики не ждут от соперников больших успехов в атаке. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.58, ТМ 2.5 — за 1.50.

Только в одном из пяти матчей зелено-белых в квалификации Евро-2024 отличились обе сборные. Обмен голами с Казахстаном доступен за 2.15, «обе забьют — нет» — за 1.69.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 0:0 за 5.36.

Прогноз и ставка на матч Казахстан — Северная Ирландия

По раскладам аналитиков, у гостей больше шансов на успех. Североирландцы хороши в обороне: в этом цикле только однажды пропустили больше раза за 90 минут, так что игра ожидается «низовой».

Но все же победа Казахстана выглядит предпочтительнее. «Ястребы» не только побеждали соперника в этом цикле — к тому же в гостях (1:0). Парни Адиева одолели даже полуфиналиста Евро-2020 Данию (3:2). А до этого выиграли группу в Лиге наций. Да и мотивация у казахов сильнее: от второй строчки их отделяет всего один балл, а североирландцев — семь.

Рекомендуемая ставка: победа Казахстана за 2.86.

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