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Сегодня, 15:15

Катар — Сенегал: где смотреть матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Катар — Сенегал 25 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Сборная Сенегала.
Фото Global Look Press

25 ноября в матче второго тура группового этапа ЧМ сыграют сборные Катара и Сенегала. Игра начнется в 16.00 по московскому времени на стадионе «Эль Тумама», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 15.55 мск.

Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 16:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Катар
Сенегал

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами номинальных гостей. Поставить на Сенегал можно за 1.68, это примерно 59% вероятности. Ничью оценили в 3.70 (27%), успех катарцев — в 6.00 (14%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что хозяева мундиаля исправятся за позорный первый матч и наберут первые очки, оформите ставку за 2.32.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(+1) доступна за 1.69, Ф2(-1) — за 2.30. Однако если победитель выиграет с разницей ровно в один мяч, сумма ставки вернется на счет.

В двух матчах мундиаля при участии Катара и Сенегала не прошел «верх» по голам. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.59.

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Вариант «обе забьют» эксперты практически исключают — он идет за 1.59.

Катар в дебютном матче мундиаля сыграл совсем жалко — не нанес ни одного удара в створ Эквадора. Поставить на то, что хозяева турнира не забьют во второй встрече подряд можно за 1.94.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 в пользу Сенегала — за 4.90;

• 2:0 — за 6.40;

• 1:1 — за 6.80.

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Сборная Катара по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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Англия — США: прогноз на матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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