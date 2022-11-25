Прогнозы на спорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

Англия — США: прогноз на матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Англия — США 25 ноября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Мэйсон Маунт.
Фото Global Look Press

25 ноября в матче второго тура группового этапа ЧМ встретятся сборные Англии и США. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
25 нояб, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
США

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в номинальных хозяев. Поставить на победу англичан можно за 1.56, это примерно 63% вероятности. Ничью оценили в 4.40 (23%), успех американцев — в 6.30 (14%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Если считаете, что «Янки» в состоянии не проиграть второй матч подряд, оформите ставку за 2.60.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) идет за 2.50, Ф2(+1.5) — за 1.53.

Англичане в первом туре устроили голевое пиршество — на двоих с Ираном оформили восемь мячей. Вряд ли они повторят подвиг, но, если верите в голевой «верх», можете поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.84.

Эксперты не определились, ожидать ли обмена голами в этой встрече, — на оба варианта котировка 1.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Англии за 6.80.

Сборная Англии. Англия — США: «Янки» физически не вытянут матч против команды Саутгейта

Прогноз и ставка на матч Англия — США

Второй тайм против Уэльса должен насторожить всех болельщиков сборной США — он получился отвратительным. Американцы не давали продохнуть валлийцам в первые 45 минут, а во вторые привезли пенальти, допустили опасные удары и совсем потеряли инициативу.

Англичане не простят им такого отношения. «Три льва» наказали Иран за каждую ошибку в обороне и наверняка поступят также с «Янки». Вероятно, отличиться они сумеют больше одного раза, шансы будут.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.66.

Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная США по футболу
0
Читайте также
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уэльс — Иран: где смотреть матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости