Прогноз на матч чемпионата мира Англия — США 25 ноября 2022 года

25 ноября в матче второго тура группового этапа ЧМ встретятся сборные Англии и США. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в номинальных хозяев. Поставить на победу англичан можно за 1.56, это примерно 63% вероятности. Ничью оценили в 4.40 (23%), успех американцев — в 6.30 (14%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.

Если считаете, что «Янки» в состоянии не проиграть второй матч подряд, оформите ставку за 2.60.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) идет за 2.50, Ф2(+1.5) — за 1.53.

Англичане в первом туре устроили голевое пиршество — на двоих с Ираном оформили восемь мячей. Вряд ли они повторят подвиг, но, если верите в голевой «верх», можете поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.84.

Эксперты не определились, ожидать ли обмена голами в этой встрече, — на оба варианта котировка 1.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Англии за 6.80.

Прогноз и ставка на матч Англия — США

Второй тайм против Уэльса должен насторожить всех болельщиков сборной США — он получился отвратительным. Американцы не давали продохнуть валлийцам в первые 45 минут, а во вторые привезли пенальти, допустили опасные удары и совсем потеряли инициативу.

Англичане не простят им такого отношения. «Три льва» наказали Иран за каждую ошибку в обороне и наверняка поступят также с «Янки». Вероятно, отличиться они сумеют больше одного раза, шансы будут.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.66.