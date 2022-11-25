Англия — США: прогноз на матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года
25 ноября в матче второго тура группового этапа ЧМ встретятся сборные Англии и США. Игра начнется в 22.00 по московскому времени на стадионе «Эль-Байт», в прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в номинальных хозяев. Поставить на победу англичан можно за 1.56, это примерно 63% вероятности. Ничью оценили в 4.40 (23%), успех американцев — в 6.30 (14%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4400 рублей.
Если считаете, что «Янки» в состоянии не проиграть второй матч подряд, оформите ставку за 2.60.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-1.5) идет за 2.50, Ф2(+1.5) — за 1.53.
Англичане в первом туре устроили голевое пиршество — на двоих с Ираном оформили восемь мячей. Вряд ли они повторят подвиг, но, если верите в голевой «верх», можете поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.84.
Эксперты не определились, ожидать ли обмена голами в этой встрече, — на оба варианта котировка 1.90.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Англии за 6.80.
Прогноз и ставка на матч Англия — США
Второй тайм против Уэльса должен насторожить всех болельщиков сборной США — он получился отвратительным. Американцы не давали продохнуть валлийцам в первые 45 минут, а во вторые привезли пенальти, допустили опасные удары и совсем потеряли инициативу.
Англичане не простят им такого отношения. «Три льва» наказали Иран за каждую ошибку в обороне и наверняка поступят также с «Янки». Вероятно, отличиться они сумеют больше одного раза, шансы будут.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2