Рублев проводит впечатляющий сезон, но поборется лишь за второй титул. Получится ли у него обыграть Рууда?
23 июля в шведском Бастаде состоится финал турнира ATP категории 250. В нем сойдутся два первых номера «посева» — норвежец Каспер Рууд и россиянин Андрей Рублев. Игра начнется в 15.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 5:2 в пользу второй ракетки РФ.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что титул заберет Рууд. На победу норвежца можно поставить с коэффициентом 1.64, что приблизительно 60% вероятности исхода. Успех Рублева котируется за 2.27 (40%).
Ставка в 1000 рублей на скандинава в случае его триумфа принесет выплату в 1640 рублей, а чистая прибыль составит 640 рублей.
Считаете, что Рублев не выиграет или уступит, но некрупно? Ф2(+2.5) идет за 1.87. При этом гандикап Ф1(-2.5) доступен за 1.94.
Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.85, ТМ 22.5 — в 1.97.
Победу Рублева хотя бы в одном сете можно взять за приемлемые 1.48. Андрей выигрывал у Рууда хотя бы партию в шести из семи встреч.
Прогноз и ставка на финал Каспер Рууд — Андрей Рублев
Рублев и Рууд хороши на грунте в этом сезоне, поэтому неудивительно наблюдать их в финале Бастада. Андрей выиграл «мастерс» в Монте-Карло и бился за титул в Баня-Луке, а Каспер выиграл Эшторил, был в финале Рима, а еще второй год подряд добрался до решающего матча на «Ролан Гаррос». В Швеции оба очень стабильны — проиграли на двоих всего одну партию (Рублев — Серундоло).
Что касается личных встреч, то здесь преимущество за россиянином, причем на грунте он ведет 4:0 (два последних матча забрал 2:0). Но нужно учитывать, что последние две игры остались за Каспером, причем на харде. А на песке скандинав действует еще увереннее и агрессивнее. Правда, и Андрей на этом турнире поражает — блестяще чертит линии и мощнейше пробивает. Финал должен получиться интересным и боевым.
Рекомендуемая ставка: ТБ 23.5 гейма за 2.08.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|1 : 2
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Сергей Бабкин
Крылья Советов
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1