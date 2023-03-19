Медведев идет к 20-й победе и четвертому титулу подряд. Остановит ли Алькарас русскую машину?
В ночь с 19 на 20 марта в США состоится финал турнира ATP 1000 Индиан-Уэллс. За победу на «мастерсе» поспорят россиянин Даниил Медведев и взошедшая звезда из Испании Карлос Алькарас. Встреча начнется в 2.00 по московскому времени. В России игра транслироваться не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу первой ракетки РФ.
Эксперты букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Алькарасу. На победу испанца выставлен коэффициент 1.89, вероятность этого исхода — 52%. Успех Медведева оценен котировкой 1.96 (48%).
Ставка в 1000 рублей на российского теннисиста в случае его триумфа принесет выплату в 1960 рублей.
Медведев вышел в четвертый финал кряду, Алькарас — в третий. На то, что игра за титул в Индиан-Уэллсе получится упорной и трехсетовой, котировка — 2.14.
Тотал больше 21.5 гейма предложено взять за 1.62, ТМ 21.5 — за 2.29. В полуфиналах оба теннисиста со своими соперниками пробили «верх».
Также в 1/2 оба сыграли тай-брейк — на 13 геймов в одной из партий в финале можно поставить за 2.37.
В трех из пяти матчей на этом турнире Медведев допускал больше пяти двойных ошибок. В финале эмоции будут захлестывать, поэтому стоит присмотреться к ТБ 4.5 двойной от российского теннисиста за 2.02.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 по сетам в пользу Алькараса за 2.90.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Даниил Медведев
Финал турнира в Индиан-Уэллсе по составу участников получился идеальным и самым ожидаемым на данный момент. На одной половине — Даниил Медведев, который выиграл 19 последних матчей и три турнира подряд. Российский чемпион вернул себе звание первой ракетки страны и подтвердил ранг одного из самых успешных и опасных хардовых игроков современности. С другой стороны — молодой и дерзкий Карлос Алькарас, который из-за травмы утратил звание первой ракетки мира, но после возвращения в строй взял титул в Буэнос-Айресе и играл в финале Рио. Правда, те турниры проводились на грунте.
Будущие соперники действуют в абсолютно разных и неповторимых стилях, но оба преуспевают. Даниил потрясающе защищается, покрывает любую часть корта и блестяще обводит. Карлос тоже очень подвижен, гениально бросает укороченные и строит атаки, а также умеет сильно бить по мячу. По сути, нас ждет столкновение разных стихий.
Хочется, чтобы матч за такой престижный и крупный трофей (на кону 1000 очков) получился максимально продолжительным и захватывающим. Учитывая возможности и стабильность игроков, вероятно, нас ждут три партии. И как минимум одна из них должна привести к тай-брейку. Оба теннисиста обладают прекрасной подачей и получат подавляющее преимущество в своих геймах. Конечно, возможно все что угодно, но за коэффициент выше двойки условие «тай-брейк в матче» выглядит очень вкусно.
Рекомендуемая ставка: тай-брейк в матче за 2.37.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4