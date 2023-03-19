«Миннесота» — «Вашингтон»: Овечкин и компания еще сильнее отдалятся от плей-офф
19 марта команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Миннесотой Уайлд». Игра пройдет на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол. Начало в 21.00 по московскому времени. В России НХЛ легально не показывают.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 2.09, что составляет приблизительно 46% вероятности. Успех «Кэпс» доступен за 3.05 (31%), котировка на ничью — 4.10 (23%).
Считаете, что столичная команда одержит верх? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 3050 рублей.
Рынок на успех «Уайлд» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.65, на победу «Кэпиталс» — за 2.23.
Команды встречались в этом сезоне уже три раза, и все матчи закончились победами «Миннесоты». «Вашингтон» лишь однажды дотянул до серии буллитов, а остальные две встречи отдал в основное время. Поставить на то, что коллектив Овечкина хотя бы не уступит за три периода в предстоящей игре, можно за 1.72.
Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.49, Ф2(+1.5) — за 1.52;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.56, Ф1(+1.5) — за 1.25.
Аналитики надеются на результативный хоккей: тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.71, ТМ 5.5 — в 2.12. Этот тотал зашел в двух из трех встреч команд в текущем сезоне.
Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон»
Столичная команда рискует пролететь мимо плей-офф, ведь идет только 10-й на «Востоке». «Миннесота» же — один из лидеров Западной конференции, движется пятой с отставанием всего в четыре балла от лидирующего «Вегаса». Также у «Минни» солидное преимущество над «Кэпс» в личных встречах: выиграли во всех трех очных матчах в этом сезоне и лишь раз не справились в основное время.
Также «Вашингтон» подъехал к игре в кислой форме — победил лишь в пяти из последних 16 матчей регулярки. «Миннесота» выглядит солиднее: оформила семь успехов в последних 10 играх чемпионата и лишь однажды уступила в основное время.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 1
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|1 : 1
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4