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Сегодня, 17:15

«Миннесота» — «Вашингтон»: Овечкин и компания еще сильнее отдалятся от плей-офф

Артемий Кутейников
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Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталс»).
Фото Твиттер «Вашингтон Кэпиталс», Twitter

19 марта команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Миннесотой Уайлд». Игра пройдет на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол. Начало в 21.00 по московскому времени. В России НХЛ легально не показывают.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Миннесоты» в основное время можно с коэффициентом 2.09, что составляет приблизительно 46% вероятности. Успех «Кэпс» доступен за 3.05 (31%), котировка на ничью — 4.10 (23%).

Считаете, что столичная команда одержит верх? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 3050 рублей.

Рынок на успех «Уайлд» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.65, на победу «Кэпиталс» — за 2.23.

Команды встречались в этом сезоне уже три раза, и все матчи закончились победами «Миннесоты». «Вашингтон» лишь однажды дотянул до серии буллитов, а остальные две встречи отдал в основное время. Поставить на то, что коллектив Овечкина хотя бы не уступит за три периода в предстоящей игре, можно за 1.72.

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.49, Ф2(+1.5) — за 1.52;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.56, Ф1(+1.5) — за 1.25.

Аналитики надеются на результативный хоккей: тотал больше 5.5 шайбы оценен в 1.71, ТМ 5.5 — в 2.12. Этот тотал зашел в двух из трех встреч команд в текущем сезоне.

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Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон»

Столичная команда рискует пролететь мимо плей-офф, ведь идет только 10-й на «Востоке». «Миннесота» же — один из лидеров Западной конференции, движется пятой с отставанием всего в четыре балла от лидирующего «Вегаса». Также у «Минни» солидное преимущество над «Кэпс» в личных встречах: выиграли во всех трех очных матчах в этом сезоне и лишь раз не справились в основное время.

Также «Вашингтон» подъехал к игре в кислой форме — победил лишь в пяти из последних 16 матчей регулярки. «Миннесота» выглядит солиднее: оформила семь успехов в последних 10 играх чемпионата и лишь однажды уступила в основное время.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.61.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 0 : 1
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 1
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 1 : 1
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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