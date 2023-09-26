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Карен Хачанов — Йосихито Нисиока: прогноз на финал ATP Чжухай 26 сентября 2023 года

Прогноз на матч ATP Чжухай Карен Хачанов — Йосихито Нисиока 26 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Карен Хачанов.
Фото Getty Images

26 сентября российский теннисист Карен Хачанов может выиграть первый с 2018 года турнир ATP. В финале соревнований в китайском Чжухае ему будет противостоять японец Йосихито Нисиока. Встреча между 15-й и 46-й ракетками мира начнется в 14.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4:1 в пользу Хачанова.

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Он же считается фаворитом финала. В букмекерской компании Winline на победу Карена можно поставить с коэффициентом 1.62, что приблизительно 61% вероятности исхода. Успех Нисиоки доступен за 2.32 (39%).

Тотал больше 22.5 гейма в матче предложено оформить за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.95.

Соперники трижды играли друг с другом в трехсетовом формате, и японец всегда брал хотя бы партию. На то, что он выиграет один из отрезков, котировка — 1.49.

Если верите, что Хачанов закроет Нисиоку в двух партиях, возьмите счет 2:0 за 2.50.

Выигрыш аутсайдера с форой (+2.5) гейма оценен в 1.82, триумф фаворита с (-2.5) — в 1.99.

В том случае, если теннисисты проведут на корте два сета, сыграет ставка с коэффициентом 1.61. Если три — тогда 2.33.

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Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Йосихито Нисиока

После победы Карена над Кордой многие ждали российский финал в Чжухае, потому что Карацев был фаворитом игры с Нисиокой. Однако японец довольно неожиданно и достаточно уверенно обыграл Аслана — победил 2:0, уступая 1:4 во втором сете. Йосихито показал очень большое рвение и энергию — блестяще перемещался по корту и не давал прошить себя мощнейшими ударами с форхенда.

Хачанов на этом турнире победил Болта, Макдональда и Корду — в каждом матче он был максимально сосредоточен и не позволял себе «взорваться» эмоциями, даже когда не все получалось. Благодаря терпению он и дошел до первого за полтора года финала ATP.

Такое же терпение Карену будет необходимо в противостоянии с Нисиокой. К слову, он уже добивался успеха в противостоянии с японцем — выиграл у него четыре из пяти встреч. Причем в последней — на Australian Open в этом году — Хачанов повесил две «баранки».

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова за 1.62.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Карен Хачанов
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
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 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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