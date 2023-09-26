Карен Хачанов — Йосихито Нисиока: прогноз на финал ATP Чжухай 26 сентября 2023 года
26 сентября российский теннисист Карен Хачанов может выиграть первый с 2018 года турнир ATP. В финале соревнований в китайском Чжухае ему будет противостоять японец Йосихито Нисиока. Встреча между 15-й и 46-й ракетками мира начнется в 14.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 4:1 в пользу Хачанова.
Он же считается фаворитом финала. В букмекерской компании Winline на победу Карена можно поставить с коэффициентом 1.62, что приблизительно 61% вероятности исхода. Успех Нисиоки доступен за 2.32 (39%).
Тотал больше 22.5 гейма в матче предложено оформить за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.95.
Соперники трижды играли друг с другом в трехсетовом формате, и японец всегда брал хотя бы партию. На то, что он выиграет один из отрезков, котировка — 1.49.
Если верите, что Хачанов закроет Нисиоку в двух партиях, возьмите счет 2:0 за 2.50.
Выигрыш аутсайдера с форой (+2.5) гейма оценен в 1.82, триумф фаворита с (-2.5) — в 1.99.
В том случае, если теннисисты проведут на корте два сета, сыграет ставка с коэффициентом 1.61. Если три — тогда 2.33.
Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Йосихито Нисиока
После победы Карена над Кордой многие ждали российский финал в Чжухае, потому что Карацев был фаворитом игры с Нисиокой. Однако японец довольно неожиданно и достаточно уверенно обыграл Аслана — победил 2:0, уступая 1:4 во втором сете. Йосихито показал очень большое рвение и энергию — блестяще перемещался по корту и не давал прошить себя мощнейшими ударами с форхенда.
Хачанов на этом турнире победил Болта, Макдональда и Корду — в каждом матче он был максимально сосредоточен и не позволял себе «взорваться» эмоциями, даже когда не все получалось. Благодаря терпению он и дошел до первого за полтора года финала ATP.
Такое же терпение Карену будет необходимо в противостоянии с Нисиокой. К слову, он уже добивался успеха в противостоянии с японцем — выиграл у него четыре из пяти встреч. Причем в последней — на Australian Open в этом году — Хачанов повесил две «баранки».
Рекомендуемая ставка: победа Хачанова за 1.62.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1