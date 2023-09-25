Касаткина сыграет с украинкой на старте турнира в Токио. Костюк — очень неудобная соперница для Дарьи
26 сентября в первом раунде турнира в Токио россиянка Дарья Касаткина сыграет с украинкой Мартой Костюк. Встреча начнется в 11.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Марта ведет в личном противостоянии с Дарьей — 2:1.
Несмотря на преимущество в очных встречах, в предстоящей фаворитом считается Касаткина. На ее успех в букмекерской компании Olimpbet предложено поставить за 1.50, вероятность этого исхода — примерно 60%. Триумф Костюк доступен за 2.60 (40%).
Теннисистки провели друг с другом три матча, и каждый из них завершился в двух сетах. На то, что в этом матче тоже не будет трех партий, котировка — 1.51. На противоположный результат — 2.39.
Победу Костюк с форой (+3.5) гейма можно взять за 1.89. Если же вам кажется, что Касаткина победит с разницей в четыре и более гейма, оформите такой вариант за 1.85.
Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.95, ТМ 21.5 — за 1.80.
Если Марта выиграет хотя бы одну партию, сыграет ставка с коэффициентом 1.67. При этом счет 2:0 в пользу Касаткиной доступен за 2.13.
Будет ли девять брейков в матче? Да — 1.65, нет — 2.10.
Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Марта Костюк
Касаткиной не повезло с жеребьевкой в Токио. Мало того что она в пятый раз в сезоне попала на теннисистку из Украины (от неспортивных разговоров не скрыться), так еще и на не самую удобную. А точнее, наоборот — Костюк для нее соперница очень неприятная. Из предыдущих трех очных встреч Марта забрала две, причем единственный матч на харде выиграла чересчур уверенно — 6:1, 6:2.
Дарье всегда непросто играть с агрессивными оппонентами на тягучем покрытии, а в Токио оно как раз такое. Россиянке придется подолгу сидеть в защите и надеяться на промахи Костюк. Будет ли она мазать? 50/50!
В отличие от Касаткиной, Марта после US Open уже выходила на корт и провела два матча в Гвадалахаре (во втором раунде уступила Остапенко). Есть вероятность, что она находится немного в лучшем тонусе, поэтому сможет удержать серьезную фору в четыре гейма.
Рекомендуемая ставка: победа Костюк с форой (+4.5) за 1.61.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-3
|21
|
2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
|
9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
|
13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|3 : 3
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 0
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1