26 сентября в первом раунде турнира в Токио россиянка Дарья Касаткина сыграет с украинкой Мартой Костюк. Встреча начнется в 11.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Марта ведет в личном противостоянии с Дарьей — 2:1.

Несмотря на преимущество в очных встречах, в предстоящей фаворитом считается Касаткина. На ее успех в букмекерской компании Olimpbet предложено поставить за 1.50, вероятность этого исхода — примерно 60%. Триумф Костюк доступен за 2.60 (40%).

Теннисистки провели друг с другом три матча, и каждый из них завершился в двух сетах. На то, что в этом матче тоже не будет трех партий, котировка — 1.51. На противоположный результат — 2.39.

Победу Костюк с форой (+3.5) гейма можно взять за 1.89. Если же вам кажется, что Касаткина победит с разницей в четыре и более гейма, оформите такой вариант за 1.85.

Тотал больше 21.5 гейма идет за 1.95, ТМ 21.5 — за 1.80.

Если Марта выиграет хотя бы одну партию, сыграет ставка с коэффициентом 1.67. При этом счет 2:0 в пользу Касаткиной доступен за 2.13.

Будет ли девять брейков в матче? Да — 1.65, нет — 2.10.

Прогноз и ставка на матч Дарья Касаткина — Марта Костюк

Касаткиной не повезло с жеребьевкой в Токио. Мало того что она в пятый раз в сезоне попала на теннисистку из Украины (от неспортивных разговоров не скрыться), так еще и на не самую удобную. А точнее, наоборот — Костюк для нее соперница очень неприятная. Из предыдущих трех очных встреч Марта забрала две, причем единственный матч на харде выиграла чересчур уверенно — 6:1, 6:2.

Дарье всегда непросто играть с агрессивными оппонентами на тягучем покрытии, а в Токио оно как раз такое. Россиянке придется подолгу сидеть в защите и надеяться на промахи Костюк. Будет ли она мазать? 50/50!

В отличие от Касаткиной, Марта после US Open уже выходила на корт и провела два матча в Гвадалахаре (во втором раунде уступила Остапенко). Есть вероятность, что она находится немного в лучшем тонусе, поэтому сможет удержать серьезную фору в четыре гейма.

Рекомендуемая ставка: победа Костюк с форой (+4.5) за 1.61.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки