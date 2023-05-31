Карен Хачанов — Раду Албот: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2023 года
31 мая во втором круге «Ролан Гаррос» встретятся российский теннисист Карен Хачанов и молдаванин Раду Албот. Матч начнется не ранее 15.15 по московскому времени, в России его не покажут. Прежде спортсмены ни разу друг с другом не играли.
Букмекеры считают Хачанова безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17, что приблизительно 85% вероятности исхода. Успех Албота доступен за 5.17 (15%).
Считаете, что Раду способен сотворить сенсацию? Ставка в 1000 рублей на его триумф при положительном исходе принесет выплату в 5170 рублей.
Эксперты предлагают присмотреться к варианту «Хачанов победит с форой (-6.5) по геймам» за 1.98. Противоположное условие — Ф2(+6.5) — идет за 1.85.
Есть приличный выбор для ставки на количество геймов в матче. Например:
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тотал больше 35.5 оценен в 1.94, ТМ 35.5 — в 1.89;
-
ТБ 32.5 доступен за 1.62, ТМ 32.5 — за 2.24.
На то, что Албот возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.71. При этом на счет 3:0 в пользу Хачанова можно поставить за 1.96.
Тай-брейк в матче оценен в 1.99, его отсутствие — в 1.75.
Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Раду Албот
Хачанов провел не лучший матч первого круга против Констана Лестьенна, но проявил характер — всего в третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. Карен жаловался на мячи и условия, но по ходу игры привык к ним. Теперь его ждет соперник попроще как минимум в том плане, что Албота не будут поддерживать так же, как француза.
Раду провел в Париже уже четыре матча с учетом квалификации и вполне может подсесть физически, тем более всухую он добыл только одну победу. Плюс спортсмен из Молдавии скверно играет в этом сезоне с соперниками из топ-50 — выиграл всего раз у Томми Пола на харде в Делрей-Бич. Карена, который зарекомендовал себя стабильным грунтовым исполнителем, Алботу одолеть вряд ли под силу.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 35.5 за 1.97.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9