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Карен Хачанов — Раду Албот: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Карен Хачанов — Раду Албот 31 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

31 мая во втором круге «Ролан Гаррос» встретятся российский теннисист Карен Хачанов и молдаванин Раду Албот. Матч начнется не ранее 15.15 по московскому времени, в России его не покажут. Прежде спортсмены ни разу друг с другом не играли.

Андрей Рублев. Корентен Муте — Андрей Рублев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2023 года

Букмекеры считают Хачанова безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17, что приблизительно 85% вероятности исхода. Успех Албота доступен за 5.17 (15%).

Считаете, что Раду способен сотворить сенсацию? Ставка в 1000 рублей на его триумф при положительном исходе принесет выплату в 5170 рублей.

Эксперты предлагают присмотреться к варианту «Хачанов победит с форой (-6.5) по геймам» за 1.98. Противоположное условие — Ф2(+6.5) — идет за 1.85.

Есть приличный выбор для ставки на количество геймов в матче. Например:

  • тотал больше 35.5 оценен в 1.94, ТМ 35.5 — в 1.89;

  • ТБ 32.5 доступен за 1.62, ТМ 32.5 — за 2.24.

На то, что Албот возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.71. При этом на счет 3:0 в пользу Хачанова можно поставить за 1.96.

Тай-брейк в матче оценен в 1.99, его отсутствие — в 1.75.

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Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Раду Албот

Хачанов провел не лучший матч первого круга против Констана Лестьенна, но проявил характер — всего в третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. Карен жаловался на мячи и условия, но по ходу игры привык к ним. Теперь его ждет соперник попроще как минимум в том плане, что Албота не будут поддерживать так же, как француза.

Раду провел в Париже уже четыре матча с учетом квалификации и вполне может подсесть физически, тем более всухую он добыл только одну победу. Плюс спортсмен из Молдавии скверно играет в этом сезоне с соперниками из топ-50 — выиграл всего раз у Томми Пола на харде в Делрей-Бич. Карена, который зарекомендовал себя стабильным грунтовым исполнителем, Алботу одолеть вряд ли под силу.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 35.5 за 1.97.

Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Карен Хачанов
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Корентен Муте — Андрей Рублев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Спартак

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