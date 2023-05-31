31 мая во втором круге «Ролан Гаррос» встретятся российский теннисист Карен Хачанов и молдаванин Раду Албот. Матч начнется не ранее 15.15 по московскому времени, в России его не покажут. Прежде спортсмены ни разу друг с другом не играли.

Букмекеры считают Хачанова безоговорочным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17, что приблизительно 85% вероятности исхода. Успех Албота доступен за 5.17 (15%).

Считаете, что Раду способен сотворить сенсацию? Ставка в 1000 рублей на его триумф при положительном исходе принесет выплату в 5170 рублей.

Эксперты предлагают присмотреться к варианту «Хачанов победит с форой (-6.5) по геймам» за 1.98. Противоположное условие — Ф2(+6.5) — идет за 1.85.

Есть приличный выбор для ставки на количество геймов в матче. Например:

тотал больше 35.5 оценен в 1.94, ТМ 35.5 — в 1.89;

ТБ 32.5 доступен за 1.62, ТМ 32.5 — за 2.24.

На то, что Албот возьмет хотя бы одну партию, котировка — 1.71. При этом на счет 3:0 в пользу Хачанова можно поставить за 1.96.

Тай-брейк в матче оценен в 1.99, его отсутствие — в 1.75.

Прогноз и ставка на матч Карен Хачанов — Раду Албот

Хачанов провел не лучший матч первого круга против Констана Лестьенна, но проявил характер — всего в третий раз в карьере отыгрался с 0:2 по сетам. Карен жаловался на мячи и условия, но по ходу игры привык к ним. Теперь его ждет соперник попроще как минимум в том плане, что Албота не будут поддерживать так же, как француза.

Раду провел в Париже уже четыре матча с учетом квалификации и вполне может подсесть физически, тем более всухую он добыл только одну победу. Плюс спортсмен из Молдавии скверно играет в этом сезоне с соперниками из топ-50 — выиграл всего раз у Томми Пола на харде в Делрей-Бич. Карена, который зарекомендовал себя стабильным грунтовым исполнителем, Алботу одолеть вряд ли под силу.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТМ 35.5 за 1.97.