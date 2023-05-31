Корентен Муте — Андрей Рублев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2023 года
Вторая ракетка России Андрей Рублев во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с хозяином кортов французом Корентеном Муте. Игра состоится 31 мая и начнется не ранее 15.15 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Рублева.
Его же аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящей встречи. На победу Андрея можно поставить со скромным коэффициентом 1.07, что составляет приблизительно 93% вероятности исхода. Успех Муте доступен за 9.25 (7%).
Ставка в 1000 рублей на француза в случае его выигрыша принесет выплату 9250 рублей.
На то, что Рублев закроет соперника с форой (-7.5) гейм, котировка — 1.76. Если же считаете, что Муте поборется, возьмите Ф1(+7.5) за 2.09.
Тотал больше 31.5 гейма идет за 1.99, ТМ 31.5 — за 1.84.
Эксперты не верят, что Муте выиграет даже один сет — на такое условие коэффициент — 2.14. Правда, в первом круге никто не ожидал, что партию у Рублева возьмет Ласло Дьере, но он это сделал.
Прогноз и ставка на матч Корентен Муте — Андрей Рублев
Муте провел в этом сезоне всего девять матчей и проиграл пять из них, а его самым ярким успехом стал триумф над Домиником Тимом на «челленджере» в Бордо. Правда, мерить возможности француза по австрийцу не стоит, потому что тот находится в кошмарной форме и уже покинул «Ролан Гаррос».
Рублев же на грунте впечатляет: выиграл «мастерс» в Монте-Карло, сыграл в финале в Баня-Луке, а после дошел до четвертого круга в Мадриде и Риме. Нет видимых причин, которые помешают ему легко пройти француза, который по своему отношению к теннису превратился в местного Бернарда Томича.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой (-7.5) за 1.76.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9