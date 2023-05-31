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Корентен Муте — Андрей Рублев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 31 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Корентен Муте — Андрей Рублев 31 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Вторая ракетка России Андрей Рублев во втором круге «Ролан Гаррос» сыграет с хозяином кортов французом Корентеном Муте. Игра состоится 31 мая и начнется не ранее 15.15 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу Рублева.

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Его же аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом предстоящей встречи. На победу Андрея можно поставить со скромным коэффициентом 1.07, что составляет приблизительно 93% вероятности исхода. Успех Муте доступен за 9.25 (7%).

Ставка в 1000 рублей на француза в случае его выигрыша принесет выплату 9250 рублей.

На то, что Рублев закроет соперника с форой (-7.5) гейм, котировка — 1.76. Если же считаете, что Муте поборется, возьмите Ф1(+7.5) за 2.09.

Тотал больше 31.5 гейма идет за 1.99, ТМ 31.5 — за 1.84.

Эксперты не верят, что Муте выиграет даже один сет — на такое условие коэффициент — 2.14. Правда, в первом круге никто не ожидал, что партию у Рублева возьмет Ласло Дьере, но он это сделал.

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Прогноз и ставка на матч Корентен Муте — Андрей Рублев

Муте провел в этом сезоне всего девять матчей и проиграл пять из них, а его самым ярким успехом стал триумф над Домиником Тимом на «челленджере» в Бордо. Правда, мерить возможности француза по австрийцу не стоит, потому что тот находится в кошмарной форме и уже покинул «Ролан Гаррос».

Рублев же на грунте впечатляет: выиграл «мастерс» в Монте-Карло, сыграл в финале в Баня-Луке, а после дошел до четвертого круга в Мадриде и Риме. Нет видимых причин, которые помешают ему легко пройти француза, который по своему отношению к теннису превратился в местного Бернарда Томича.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой (-7.5) за 1.76.

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Теннис
Roland Garros
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
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«Севилья» — «Рома»: прогноз на финал Лиги Европы 31 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
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