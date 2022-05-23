Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Канада — Дания 23 мая 2022 года

23 мая 2022 года сборная Канада после первого поражения на чемпионате мира по хоккею от Швейцарии встретится с Данией. Игра в «Ледовом дворце» города Хельсинки начнется в 20.20 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 20.15 мск.

Аналитики букмекерской компании считают, что у Дании почти нет шансов против Канады. Коэффициент на победу «Кленовых листьев» — 1.22, вероятность — около 80%. Успех датчан идет как самый маловероятный исход встречи за 11.0 (8%). Взять ничью в основное время можно с котировкой 7.70 (12%).

Верите, что канадцы потерпят второе поражение подряд? Ставка в 1000 рублей на скандинавов при благоприятном исходе принесет 11000.

Также присмотритесь к вариантам ставок на результат с форой:

• Ф1(-2.5) идет за 1.81, Ф2(+2.5) — за 2.00;

• Ф1(-3.5) — за 2.50, Ф2(+3.5) — за 1.49;

• Ф1(-4.5) — за 3.80, Ф2(+4.5) — за 1.24.

Канада делит со Швейцарией звание самой результативной сборной на турнире — по итогам пяти игр команды забросили по 25 шайб. Поставить на ИТБ1 (3.5) можно с коэффициентом 1.62, тотал меньше идет за 2.20.

Дания забросила 14 раз, причем девять — в первом матче с Казахстаном (9:1). В остальных четырех играх европейцы оформили всего пять голов. Взять ИТБ2 (1.5) можно за 2.23, ИТМ2 (1.5) — за 1.61.

Игры с участием Канады получаются очень результативными — в среднем команды оформляют по 7.8 шайбы за игру. Взять тотал больше 5.5 гола можно с коэффициентом 2.00, тотал меньше идет за 1.81. На ТБ 6.5 предложена котировка 2.80, на ТМ 6.5 — 1.41.

Взять рынок «обе забьют» можно за 1.26. За 3.60 идет обратная ставка. Вариант «обе забьют — нет» зашел уже в трех матчах с участием Дании на турнире: они потерпели два сухих поражения — от Германии (0:1) и Швейцарии (0:6) — плюс обыграли Францию (3:0).