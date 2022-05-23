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Сегодня, 13:15

Канада — Дания: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 23 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею Канада — Дания 23 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Адам Лаури (Канада).
Фото Global Look Press

23 мая 2022 года сборная Канада после первого поражения на чемпионате мира по хоккею от Швейцарии встретится с Данией. Игра в «Ледовом дворце» города Хельсинки начнется в 20.20 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 20.15 мск.

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Аналитики букмекерской компании считают, что у Дании почти нет шансов против Канады. Коэффициент на победу «Кленовых листьев» — 1.22, вероятность — около 80%. Успех датчан идет как самый маловероятный исход встречи за 11.0 (8%). Взять ничью в основное время можно с котировкой 7.70 (12%).

Верите, что канадцы потерпят второе поражение подряд? Ставка в 1000 рублей на скандинавов при благоприятном исходе принесет 11000.

Также присмотритесь к вариантам ставок на результат с форой:

• Ф1(-2.5) идет за 1.81, Ф2(+2.5) — за 2.00;

• Ф1(-3.5) — за 2.50, Ф2(+3.5) — за 1.49;

• Ф1(-4.5) — за 3.80, Ф2(+4.5) — за 1.24.

Канада делит со Швейцарией звание самой результативной сборной на турнире — по итогам пяти игр команды забросили по 25 шайб. Поставить на ИТБ1 (3.5) можно с коэффициентом 1.62, тотал меньше идет за 2.20.

Дания забросила 14 раз, причем девять — в первом матче с Казахстаном (9:1). В остальных четырех играх европейцы оформили всего пять голов. Взять ИТБ2 (1.5) можно за 2.23, ИТМ2 (1.5) — за 1.61.

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Игры с участием Канады получаются очень результативными — в среднем команды оформляют по 7.8 шайбы за игру. Взять тотал больше 5.5 гола можно с коэффициентом 2.00, тотал меньше идет за 1.81. На ТБ 6.5 предложена котировка 2.80, на ТМ 6.5 — 1.41.

Взять рынок «обе забьют» можно за 1.26. За 3.60 идет обратная ставка. Вариант «обе забьют — нет» зашел уже в трех матчах с участием Дании на турнире: они потерпели два сухих поражения — от Германии (0:1) и Швейцарии (0:6) — плюс обыграли Францию (3:0).

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Сборная Дании по хоккею
Сборная Канады по хоккею
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США — Чехия: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 23 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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