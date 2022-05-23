Канада — Дания: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 23 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
23 мая 2022 года сборная Канада после первого поражения на чемпионате мира по хоккею от Швейцарии встретится с Данией. Игра в «Ледовом дворце» города Хельсинки начнется в 20.20 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 20.15 мск.
Аналитики букмекерской компании считают, что у Дании почти нет шансов против Канады. Коэффициент на победу «Кленовых листьев» — 1.22, вероятность — около 80%. Успех датчан идет как самый маловероятный исход встречи за 11.0 (8%). Взять ничью в основное время можно с котировкой 7.70 (12%).
Верите, что канадцы потерпят второе поражение подряд? Ставка в 1000 рублей на скандинавов при благоприятном исходе принесет 11000.
Также присмотритесь к вариантам ставок на результат с форой:
• Ф1(-2.5) идет за 1.81, Ф2(+2.5) — за 2.00;
• Ф1(-3.5) — за 2.50, Ф2(+3.5) — за 1.49;
• Ф1(-4.5) — за 3.80, Ф2(+4.5) — за 1.24.
Канада делит со Швейцарией звание самой результативной сборной на турнире — по итогам пяти игр команды забросили по 25 шайб. Поставить на ИТБ1 (3.5) можно с коэффициентом 1.62, тотал меньше идет за 2.20.
Дания забросила 14 раз, причем девять — в первом матче с Казахстаном (9:1). В остальных четырех играх европейцы оформили всего пять голов. Взять ИТБ2 (1.5) можно за 2.23, ИТМ2 (1.5) — за 1.61.
Игры с участием Канады получаются очень результативными — в среднем команды оформляют по 7.8 шайбы за игру. Взять тотал больше 5.5 гола можно с коэффициентом 2.00, тотал меньше идет за 1.81. На ТБ 6.5 предложена котировка 2.80, на ТМ 6.5 — 1.41.
Взять рынок «обе забьют» можно за 1.26. За 3.60 идет обратная ставка. Вариант «обе забьют — нет» зашел уже в трех матчах с участием Дании на турнире: они потерпели два сухих поражения — от Германии (0:1) и Швейцарии (0:6) — плюс обыграли Францию (3:0).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0