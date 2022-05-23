24 мая 2022 года «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш» проведут четвертый матч в полуфинальной серии Западной конференции НХЛ. Пока «Эвс» оправдывают статус фаворита и лидируют 2-1. Игра на «Энтерпрайз-центр» начнется в 4.30 по московскому времени.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ отдал предпочтение «Колорадо». Поставить на победу гостей в четвертой игре серии можно с коэффициентом 1.93, вероятность — около 50%. Успех «Сент-Луиса» в основное время оценен в 3.10 (31%). На ничью предложена котировка 4.60 (19%).

Уверены, что «Блюз» сравняют счет в серии? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев принесет 3100 рублей.

В первой игре противостояния «Колорадо» дожал соперника только в овертайме (3:2). Если ждете, что игра снова уйдет в дополнительное время, то присмотритесь к рынку «победа в матче». Поставить на успех «Эвс» с учетом экстра-таймов можно за 1.60, «Сент-Луиса» — 2.40.

Также можно взять один из вариантов результата с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.90, Ф2(+1.5) — за 1.23;

• Ф1(+1.5) — за 1.59, Ф2(-1.5) — за 2.27;

• Ф1(+2.5) — за 1.30, Ф2(-2.5) — за 3.30.

В трех матчах серии команды еще ни разу не забросили меньше пяти шайб за матч: в двух выбили как раз по пять голов, а в последнем поединке — вообще семь («Колорадо» победил 5:2). Оформить ТБ 4.5 можно с котировкой 1.20, меньше — за 4.20. ТБ 5.5 оценен в 1.48, тотал меньше — в 2.65.

«Эвеланш» в регулярном сезоне были одними из самых результативных (312 шайб). Взять индивидуальный тотал гостей больше 3.5 шайбы можно за 1.86, меньше — за 1.88. У «Сент-Луиса» этот рынок предложен за 2.70 и 1.43 соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш»

«Колорадо» — один из главных фаворитов всего плей-офф. Но «Сент-Луис» обладает достаточно яркими исполнителями, чтобы затянуть противостояние с «Эвс». Тем более «Блюз» уже забрали одну игру, и сделали это достаточно легко. Во втором домашнем матче команда точно навяжет борьбу фавориту — скорее всего, игра получится достаточно плотной и равной.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.59.