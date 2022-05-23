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«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз на матч НХЛ 24 мая 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш» 24 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Сент-Луис Блюз».
Фото Global Look Press

24 мая 2022 года «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш» проведут четвертый матч в полуфинальной серии Западной конференции НХЛ. Пока «Эвс» оправдывают статус фаворита и лидируют 2-1. Игра на «Энтерпрайз-центр» начнется в 4.30 по московскому времени.

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Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ отдал предпочтение «Колорадо». Поставить на победу гостей в четвертой игре серии можно с коэффициентом 1.93, вероятность — около 50%. Успех «Сент-Луиса» в основное время оценен в 3.10 (31%). На ничью предложена котировка 4.60 (19%).

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В первой игре противостояния «Колорадо» дожал соперника только в овертайме (3:2). Если ждете, что игра снова уйдет в дополнительное время, то присмотритесь к рынку «победа в матче». Поставить на успех «Эвс» с учетом экстра-таймов можно за 1.60, «Сент-Луиса» — 2.40.

Также можно взять один из вариантов результата с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.90, Ф2(+1.5) — за 1.23;

• Ф1(+1.5) — за 1.59, Ф2(-1.5) — за 2.27;

• Ф1(+2.5) — за 1.30, Ф2(-2.5) — за 3.30.

В трех матчах серии команды еще ни разу не забросили меньше пяти шайб за матч: в двух выбили как раз по пять голов, а в последнем поединке — вообще семь («Колорадо» победил 5:2). Оформить ТБ 4.5 можно с котировкой 1.20, меньше — за 4.20. ТБ 5.5 оценен в 1.48, тотал меньше — в 2.65.

«Эвеланш» в регулярном сезоне были одними из самых результативных (312 шайб). Взять индивидуальный тотал гостей больше 3.5 шайбы можно за 1.86, меньше — за 1.88. У «Сент-Луиса» этот рынок предложен за 2.70 и 1.43 соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш»

«Колорадо» — один из главных фаворитов всего плей-офф. Но «Сент-Луис» обладает достаточно яркими исполнителями, чтобы затянуть противостояние с «Эвс». Тем более «Блюз» уже забрали одну игру, и сделали это достаточно легко. Во втором домашнем матче команда точно навяжет борьбу фавориту — скорее всего, игра получится достаточно плотной и равной.

Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.59.

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Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
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