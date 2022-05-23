«Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш»: прогноз на матч НХЛ 24 мая 2022 года
24 мая 2022 года «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш» проведут четвертый матч в полуфинальной серии Западной конференции НХЛ. Пока «Эвс» оправдывают статус фаворита и лидируют 2-1. Игра на «Энтерпрайз-центр» начнется в 4.30 по московскому времени.
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ отдал предпочтение «Колорадо». Поставить на победу гостей в четвертой игре серии можно с коэффициентом 1.93, вероятность — около 50%. Успех «Сент-Луиса» в основное время оценен в 3.10 (31%). На ничью предложена котировка 4.60 (19%).
Уверены, что «Блюз» сравняют счет в серии? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев принесет 3100 рублей.
В первой игре противостояния «Колорадо» дожал соперника только в овертайме (3:2). Если ждете, что игра снова уйдет в дополнительное время, то присмотритесь к рынку «победа в матче». Поставить на успех «Эвс» с учетом экстра-таймов можно за 1.60, «Сент-Луиса» — 2.40.
Также можно взять один из вариантов результата с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.90, Ф2(+1.5) — за 1.23;
• Ф1(+1.5) — за 1.59, Ф2(-1.5) — за 2.27;
• Ф1(+2.5) — за 1.30, Ф2(-2.5) — за 3.30.
В трех матчах серии команды еще ни разу не забросили меньше пяти шайб за матч: в двух выбили как раз по пять голов, а в последнем поединке — вообще семь («Колорадо» победил 5:2). Оформить ТБ 4.5 можно с котировкой 1.20, меньше — за 4.20. ТБ 5.5 оценен в 1.48, тотал меньше — в 2.65.
«Эвеланш» в регулярном сезоне были одними из самых результативных (312 шайб). Взять индивидуальный тотал гостей больше 3.5 шайбы можно за 1.86, меньше — за 1.88. У «Сент-Луиса» этот рынок предложен за 2.70 и 1.43 соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Сент-Луис Блюз» — «Колорадо Эвеланш»
«Колорадо» — один из главных фаворитов всего плей-офф. Но «Сент-Луис» обладает достаточно яркими исполнителями, чтобы затянуть противостояние с «Эвс». Тем более «Блюз» уже забрали одну игру, и сделали это достаточно легко. Во втором домашнем матче команда точно навяжет борьбу фавориту — скорее всего, игра получится достаточно плотной и равной.
Рекомендуемая ставка: Ф1(+1.5) за 1.59.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0