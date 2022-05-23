Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Чехия 24 мая 2022 года

Чехия пропустила во всех матчах турнира.

24 мая 2022 года в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по хоккею в группе Б сойдутся топ-сборные — Финляндия и Чехия. Игра на «Нокиа-Арене» в городе Тампере начнется в 20.20 по московскому времени. Прямую трансляцию в 20.15 смотрите на сайте matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Чехия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитом — на победу Финляндии в основное время можно поставить с коэффициентом 1.66, вероятность — около 55%. Успех Чехии оценен в 3.80 (24%). На ничью по итогам трёх периодов предложена котировка 4.30 (21%).

Также есть широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.15, Ф2(+1.5) — за 1.65;

• Ф1(-2.5) идет за 3.20, Ф2(+2.5) — за 1.29.

Финляндия — одна из самых результативных команд чемпионата (22 шайбы после шести игр). ИТБ1 (3.5) оценен в 2.42, меньше — в 1.50. Этот же рынок на чехов предложен с коэффициентами 5.20 и 1.13 соответственно.

Аналитики фактически не допускают вероятности, что кто-то из команд не забьет. Поставить на обмен заброшенными шайбами можно за 1.13, «обе забьют — нет» идет за 5.00.

Финляндия — Чехия: прогноз и анализ матча чемпионата мира по хоккею 24 мая 2022 года

Финны очень мощно выступают на домашнем чемпионате мира и оправдывают статус одного из фаворитов. За шесть матчей суоми ни разу не проиграли в основное время, оформили пять побед, а единственная осечка случилась по буллитам против Швеции. Остальных соперников хозяева турнира разбили достаточно уверенно, трижды выиграли всухую.

Чехи выглядят не так мощно, хотя устроили три эффектных разгрома — Норвегии, Великобритании и Латвии. Команда неожиданно потеряла очки в игре с Австрией (поражение по буллитам) и достаточно легко проиграла Швеции (3:5). Если считаете, что с финнами «народная команда» сыграет так же результативно, берите ТБ 5.5 с коэффициентом 2.26, тотал меньше предложен за 1.56.

Чехам не хватает уверенности при игре в обороне — сборная не провела еще ни одного матча без пропущенных, получила от шведов пять и пропустила больше всех среди топ-4 группы Б. В этом плане финны выглядят намного более сбалансированной командой. Суоми не пропустили в половине игр и отличились мощной атакой, с которой у защиты Чехии точно возникнут проблемы.

Плюс финны лучше показали себя в играх с большими командами. Суоми уничтожили американцев 4:1 и выдали огненный матч со Швецией — «Тре Крунур» отыгрались в третьем периоде и дожали соперника в серии буллитов.

Хозяевам для того, чтобы уверенно занять первое место, надо закрыть групповой этап победой. Иначе могут догнать шведы, у которых остались встречи с двумя аутсайдерами — Норвегией и Латвией.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Чехия

Предсказать результат Чехии на этом чемпионате мира непросто. Команда может побороться за медали, а может вылететь уже на старте плей-офф. Финляндия на правах фаворита и хозяина турнира обязана разобраться с нестабильным соперником и спокойно забрать первое место в группе Б.

Рекомендуемая ставка: победа Финляндии с форой (-1.5) за 2.15.