Финляндия — Чехия: Пастрняк не помешает хозяевам ЧМ забрать первое место в группе
24 мая 2022 года в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по хоккею в группе Б сойдутся топ-сборные — Финляндия и Чехия. Игра на «Нокиа-Арене» в городе Тампере начнется в 20.20 по московскому времени. Прямую трансляцию в 20.15 смотрите на сайте matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Чехия
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитом — на победу Финляндии в основное время можно поставить с коэффициентом 1.66, вероятность — около 55%. Успех Чехии оценен в 3.80 (24%). На ничью по итогам трёх периодов предложена котировка 4.30 (21%).
Также есть широкий выбор результатов с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.15, Ф2(+1.5) — за 1.65;
• Ф1(-2.5) идет за 3.20, Ф2(+2.5) — за 1.29.
Финляндия — одна из самых результативных команд чемпионата (22 шайбы после шести игр). ИТБ1 (3.5) оценен в 2.42, меньше — в 1.50. Этот же рынок на чехов предложен с коэффициентами 5.20 и 1.13 соответственно.
Аналитики фактически не допускают вероятности, что кто-то из команд не забьет. Поставить на обмен заброшенными шайбами можно за 1.13, «обе забьют — нет» идет за 5.00.
Финляндия — Чехия: прогноз и анализ матча чемпионата мира по хоккею 24 мая 2022 года
Финны очень мощно выступают на домашнем чемпионате мира и оправдывают статус одного из фаворитов. За шесть матчей суоми ни разу не проиграли в основное время, оформили пять побед, а единственная осечка случилась по буллитам против Швеции. Остальных соперников хозяева турнира разбили достаточно уверенно, трижды выиграли всухую.
Чехи выглядят не так мощно, хотя устроили три эффектных разгрома — Норвегии, Великобритании и Латвии. Команда неожиданно потеряла очки в игре с Австрией (поражение по буллитам) и достаточно легко проиграла Швеции (3:5). Если считаете, что с финнами «народная команда» сыграет так же результативно, берите ТБ 5.5 с коэффициентом 2.26, тотал меньше предложен за 1.56.
Чехам не хватает уверенности при игре в обороне — сборная не провела еще ни одного матча без пропущенных, получила от шведов пять и пропустила больше всех среди топ-4 группы Б. В этом плане финны выглядят намного более сбалансированной командой. Суоми не пропустили в половине игр и отличились мощной атакой, с которой у защиты Чехии точно возникнут проблемы.
Плюс финны лучше показали себя в играх с большими командами. Суоми уничтожили американцев 4:1 и выдали огненный матч со Швецией — «Тре Крунур» отыгрались в третьем периоде и дожали соперника в серии буллитов.
Хозяевам для того, чтобы уверенно занять первое место, надо закрыть групповой этап победой. Иначе могут догнать шведы, у которых остались встречи с двумя аутсайдерами — Норвегией и Латвией.
Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Чехия
Предсказать результат Чехии на этом чемпионате мира непросто. Команда может побороться за медали, а может вылететь уже на старте плей-офф. Финляндия на правах фаворита и хозяина турнира обязана разобраться с нестабильным соперником и спокойно забрать первое место в группе Б.
Рекомендуемая ставка: победа Финляндии с форой (-1.5) за 2.15.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0