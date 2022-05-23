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Сегодня, 10:15

Финляндия — Чехия: Пастрняк не помешает хозяевам ЧМ забрать первое место в группе

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Чехия 24 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Давид Пастрняк, сборная Чехии по хоккею.
Фото Global Look Press
Чехия пропустила во всех матчах турнира.

24 мая 2022 года в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по хоккею в группе Б сойдутся топ-сборные — Финляндия и Чехия. Игра на «Нокиа-Арене» в городе Тампере начнется в 20.20 по московскому времени. Прямую трансляцию в 20.15 смотрите на сайте matchtv.ru.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Чехия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитом — на победу Финляндии в основное время можно поставить с коэффициентом 1.66, вероятность — около 55%. Успех Чехии оценен в 3.80 (24%). На ничью по итогам трёх периодов предложена котировка 4.30 (21%).

Также есть широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 2.15, Ф2(+1.5) — за 1.65;

• Ф1(-2.5) идет за 3.20, Ф2(+2.5) — за 1.29.

Финляндия — одна из самых результативных команд чемпионата (22 шайбы после шести игр). ИТБ1 (3.5) оценен в 2.42, меньше — в 1.50. Этот же рынок на чехов предложен с коэффициентами 5.20 и 1.13 соответственно.

Аналитики фактически не допускают вероятности, что кто-то из команд не забьет. Поставить на обмен заброшенными шайбами можно за 1.13, «обе забьют — нет» идет за 5.00.

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Финляндия — Чехия: прогноз и анализ матча чемпионата мира по хоккею 24 мая 2022 года

Финны очень мощно выступают на домашнем чемпионате мира и оправдывают статус одного из фаворитов. За шесть матчей суоми ни разу не проиграли в основное время, оформили пять побед, а единственная осечка случилась по буллитам против Швеции. Остальных соперников хозяева турнира разбили достаточно уверенно, трижды выиграли всухую.

Чехи выглядят не так мощно, хотя устроили три эффектных разгрома — Норвегии, Великобритании и Латвии. Команда неожиданно потеряла очки в игре с Австрией (поражение по буллитам) и достаточно легко проиграла Швеции (3:5). Если считаете, что с финнами «народная команда» сыграет так же результативно, берите ТБ 5.5 с коэффициентом 2.26, тотал меньше предложен за 1.56.

Чехам не хватает уверенности при игре в обороне — сборная не провела еще ни одного матча без пропущенных, получила от шведов пять и пропустила больше всех среди топ-4 группы Б. В этом плане финны выглядят намного более сбалансированной командой. Суоми не пропустили в половине игр и отличились мощной атакой, с которой у защиты Чехии точно возникнут проблемы.

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Плюс финны лучше показали себя в играх с большими командами. Суоми уничтожили американцев 4:1 и выдали огненный матч со Швецией — «Тре Крунур» отыгрались в третьем периоде и дожали соперника в серии буллитов.

Хозяевам для того, чтобы уверенно занять первое место, надо закрыть групповой этап победой. Иначе могут догнать шведы, у которых остались встречи с двумя аутсайдерами — Норвегией и Латвией.

Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Финляндия — Чехия

Предсказать результат Чехии на этом чемпионате мира непросто. Команда может побороться за медали, а может вылететь уже на старте плей-офф. Финляндия на правах фаворита и хозяина турнира обязана разобраться с нестабильным соперником и спокойно забрать первое место в группе Б.

Рекомендуемая ставка: победа Финляндии с форой (-1.5) за 2.15.

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Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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