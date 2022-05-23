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США — Чехия: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 23 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею США — Чехия 23 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Сборная США в матче со Швецией.
Фото Global Look Press

23 мая 2022 года на чемпионате мира по хоккею состоится важнейший матч в борьбе за третье место в группе Б. Сборные США и Чехии встретятся на «Нокиа-Арене» в городе Тампере. Время начала игры — 16.20 мск, прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 16.15 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Чехия — однозначный фаворит матча. На победу европейцев можно поставить с коэффициентом 1.81, вероятность — примерно 54%. Котировка на успех США в два раза больше — 3.60 (26%). Ничью в основное время можно взять за 4.70 (20%).

Ставка в 1000 рублей на победу чехов в случае их выигрыша принесет 1810 рублей.

Думаете, что матч затянется до овертайма? В таком случае возьмите успех чехов с учетом дополнительного времени и буллитов за 1.47 или триумф американцев — за 2.70.

Также на игру предложен широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(+1.5) можно взять за 1.62, Ф2(-1.5) — за 2.30;

• Ф2(-2.5) — за 3.40, Ф1(+2.5) — за 1.29.

Чехия — одна из самых результативных команд турнира. В пяти играх сборная Кари Ялонена забросила 18 шайб — больше оформили только три команды. Взять ИТБ1 (3.5) можно с коэффициентом 2.24, меньше — за 1.60. США забивает немного меньше — 14 шайб за пять игр. Тотал голов американцев предложен с котировками 4.00 и 1.22 соответственно.

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Также команды немало пропускают. В среднем в играх с чехами забивается по 5.6 шайбы, в поединках американцев — по 4.6. На тотал больше 4.5 гола предложена котировка 1.47, на тотал меньше — 2.60. ТБ 5.5 идет с приятным коэффициентом 1.96, обратная ставка — за 1.85.

Если не любите долго ждать расчета ставки, можете угадать победителя первого вбрасывания — на каждую команду коэффициент 1.85.

Хоккей
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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