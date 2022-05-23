Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею США — Чехия 23 мая 2022 года

23 мая 2022 года на чемпионате мира по хоккею состоится важнейший матч в борьбе за третье место в группе Б. Сборные США и Чехии встретятся на «Нокиа-Арене» в городе Тампере. Время начала игры — 16.20 мск, прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 16.15 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Чехия — однозначный фаворит матча. На победу европейцев можно поставить с коэффициентом 1.81, вероятность — примерно 54%. Котировка на успех США в два раза больше — 3.60 (26%). Ничью в основное время можно взять за 4.70 (20%).

Ставка в 1000 рублей на победу чехов в случае их выигрыша принесет 1810 рублей.

Думаете, что матч затянется до овертайма? В таком случае возьмите успех чехов с учетом дополнительного времени и буллитов за 1.47 или триумф американцев — за 2.70.

Также на игру предложен широкий выбор результатов с форой:

• Ф1(+1.5) можно взять за 1.62, Ф2(-1.5) — за 2.30;

• Ф2(-2.5) — за 3.40, Ф1(+2.5) — за 1.29.

Чехия — одна из самых результативных команд турнира. В пяти играх сборная Кари Ялонена забросила 18 шайб — больше оформили только три команды. Взять ИТБ1 (3.5) можно с коэффициентом 2.24, меньше — за 1.60. США забивает немного меньше — 14 шайб за пять игр. Тотал голов американцев предложен с котировками 4.00 и 1.22 соответственно.

Также команды немало пропускают. В среднем в играх с чехами забивается по 5.6 шайбы, в поединках американцев — по 4.6. На тотал больше 4.5 гола предложена котировка 1.47, на тотал меньше — 2.60. ТБ 5.5 идет с приятным коэффициентом 1.96, обратная ставка — за 1.85.

Если не любите долго ждать расчета ставки, можете угадать победителя первого вбрасывания — на каждую команду коэффициент 1.85.