США — Чехия: где смотреть матч чемпионата мира по хоккею 23 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
23 мая 2022 года на чемпионате мира по хоккею состоится важнейший матч в борьбе за третье место в группе Б. Сборные США и Чехии встретятся на «Нокиа-Арене» в городе Тампере. Время начала игры — 16.20 мск, прямая трансляция на сайте matchtv.ru стартует в 16.15 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, Чехия — однозначный фаворит матча. На победу европейцев можно поставить с коэффициентом 1.81, вероятность — примерно 54%. Котировка на успех США в два раза больше — 3.60 (26%). Ничью в основное время можно взять за 4.70 (20%).
Ставка в 1000 рублей на победу чехов в случае их выигрыша принесет 1810 рублей.
Думаете, что матч затянется до овертайма? В таком случае возьмите успех чехов с учетом дополнительного времени и буллитов за 1.47 или триумф американцев — за 2.70.
Также на игру предложен широкий выбор результатов с форой:
• Ф1(+1.5) можно взять за 1.62, Ф2(-1.5) — за 2.30;
• Ф2(-2.5) — за 3.40, Ф1(+2.5) — за 1.29.
Чехия — одна из самых результативных команд турнира. В пяти играх сборная Кари Ялонена забросила 18 шайб — больше оформили только три команды. Взять ИТБ1 (3.5) можно с коэффициентом 2.24, меньше — за 1.60. США забивает немного меньше — 14 шайб за пять игр. Тотал голов американцев предложен с котировками 4.00 и 1.22 соответственно.
Также команды немало пропускают. В среднем в играх с чехами забивается по 5.6 шайбы, в поединках американцев — по 4.6. На тотал больше 4.5 гола предложена котировка 1.47, на тотал меньше — 2.60. ТБ 5.5 идет с приятным коэффициентом 1.96, обратная ставка — за 1.85.
Если не любите долго ждать расчета ставки, можете угадать победителя первого вбрасывания — на каждую команду коэффициент 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0