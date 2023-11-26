«Кадис» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 26 ноября 2023 года
В 14-м туре ла лиги «Реал» встретится с одной из слабейших команд чемпионата — «Кадисом». 26 ноября игра пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья» и начнется в 20.30 по московскому времени, главный арбитр — Гильермо Куадра Фернандес. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: коэффициент на победу «бланкос» — 1.52, что составляет приблизительно 65% вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за 5.93 (15%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья идет за 4.55 (20%).
«Реал» страдает от большого количества травм. Возможно, это поможет желто-синим в предстоящем матче. Котировка на то, что «Кадис» не проиграет, — 2.60.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают превосходство мадридцев:
• их победа 2:0 — 7.46;
• 1:0 — за 7.75;
• 2:1 и 1:1 — за 8.25.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.14.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.85, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.97.
Прогноз и ставка на матч «Кадис» — «Реал»
Мадридцы кажутся намного сильнее, но череда травм выкосила целую группу игроков основного состава: выбыли вратари Кепа и Тибо Куртуа, к уже давно недоступному защитнику Эдеру Милитао прибавились Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Родриго. Учитывая, что через три дня после «Кадиса» «Реалу» предстоит игра Лиги чемпионов против «Наполи», Карло Анчелотти может приберечь здоровых звезд в поединке с аутсайдером ла лиги. В таких обстоятельствах желто-синие вполне могут забить: тем более что выступают дома и отличились в четырех из семи матчей против «бланкос».
Рекомендуемая ставка: «Кадис» забьет за 1.60.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3