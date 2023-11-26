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«Кадис» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 26 ноября 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Кадис» — «Реал» 26 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Лука Модрич («Реал»).
Фото Global Look Press

В 14-м туре ла лиги «Реал» встретится с одной из слабейших команд чемпионата — «Кадисом». 26 ноября игра пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья» и начнется в 20.30 по московскому времени, главный арбитр — Гильермо Куадра Фернандес. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 14-й тур
26 нояб, 20:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Реал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: коэффициент на победу «бланкос» — 1.52, что составляет приблизительно 65% вероятности. Выигрыш хозяев можно взять за 5.93 (15%) — это наименее реальный исход встречи. Ничья идет за 4.55 (20%).

«Реал» страдает от большого количества травм. Возможно, это поможет желто-синим в предстоящем матче. Котировка на то, что «Кадис» не проиграет, — 2.60.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты встречи отражают превосходство мадридцев:

• их победа 2:0 — 7.46;

• 1:0 — за 7.75;

• 2:1 и 1:1 — за 8.25.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.85, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.97.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Ювентус» и «Интер» борются за первое место. Шахматы Аллегри и Индзаги не скрасят даже Лаутаро и Влахович

Прогноз и ставка на матч «Кадис» — «Реал»

Мадридцы кажутся намного сильнее, но череда травм выкосила целую группу игроков основного состава: выбыли вратари Кепа и Тибо Куртуа, к уже давно недоступному защитнику Эдеру Милитао прибавились Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор и Родриго. Учитывая, что через три дня после «Кадиса» «Реалу» предстоит игра Лиги чемпионов против «Наполи», Карло Анчелотти может приберечь здоровых звезд в поединке с аутсайдером ла лиги. В таких обстоятельствах желто-синие вполне могут забить: тем более что выступают дома и отличились в четырех из семи матчей против «бланкос».

Рекомендуемая ставка: «Кадис» забьет за 1.60.

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ЦСКА — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 25 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

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 7
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

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Спартак

 5
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 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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 12 1 3
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