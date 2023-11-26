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«Ювентус» — «Интер»: прогноз на матч серии А 26 ноября 2023 года

Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Интер» 26 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Ювентуса» в матче серии А с «Кальяри».
Фото Global Look Press

В главном матче 13-го тура серии А сойдутся первая и вторая команды чемпионата — «Ювентус» и «Интер». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стадиум», арбитр Марко Гуида даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 13-й тур
26 нояб, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Интер

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов добиться успеха: поставить на победу нерадзурри можно с коэффициентом 2.28, это около 42% вероятности. Выигрыш бьянконери доступен за 3.30 (29%), ничья предложена с такой же котировкой.

В турнирной таблице «Ювентус» отстает от соперника всего на два очка. Вероятность того, что хозяева не уступят, оценена в 1.68.

Три наиболее реальных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 7.06;

• победа «Интера» 1:0 — за 7.44.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.72.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.88, обратный вариант идет за 1.93.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Ювентус» и «Интер» борются за первое место. Шахматы Аллегри и Индзаги не скрасят даже Лаутаро и Влахович

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»

Итальянские топ-матчи нечасто получаются яркими, это можно сказать и о противостоянии «Ювентуса» с «Интером». В последних 10 встречах во всех турнирах команды лишь дважды забили больше двух мячей. В прошлом сезоне соперники сошлись четырежды, но максимум, который они показали, — два забитых мяча на двоих. К тому же клубы пропускают меньше всех в серии А: нерадзурри получили шесть мячей, «старая синьора» — семь.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

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«Кадис» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 26 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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 5
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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