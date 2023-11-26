«Ювентус» — «Интер»: прогноз на матч серии А 26 ноября 2023 года
В главном матче 13-го тура серии А сойдутся первая и вторая команды чемпионата — «Ювентус» и «Интер». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стадиум», арбитр Марко Гуида даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов добиться успеха: поставить на победу нерадзурри можно с коэффициентом 2.28, это около 42% вероятности. Выигрыш бьянконери доступен за 3.30 (29%), ничья предложена с такой же котировкой.
В турнирной таблице «Ювентус» отстает от соперника всего на два очка. Вероятность того, что хозяева не уступят, оценена в 1.68.
Три наиболее реальных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.20;
• 0:0 — за 7.06;
• победа «Интера» 1:0 — за 7.44.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.72.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.88, обратный вариант идет за 1.93.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»
Итальянские топ-матчи нечасто получаются яркими, это можно сказать и о противостоянии «Ювентуса» с «Интером». В последних 10 встречах во всех турнирах команды лишь дважды забили больше двух мячей. В прошлом сезоне соперники сошлись четырежды, но максимум, который они показали, — два забитых мяча на двоих. К тому же клубы пропускают меньше всех в серии А: нерадзурри получили шесть мячей, «старая синьора» — семь.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3