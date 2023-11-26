Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Интер» 26 ноября 2023 года

В главном матче 13-го тура серии А сойдутся первая и вторая команды чемпионата — «Ювентус» и «Интер». Игра пройдет в Турине на «Альянц Стадиум», арбитр Марко Гуида даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 22.40 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у гостей больше шансов добиться успеха: поставить на победу нерадзурри можно с коэффициентом 2.28, это около 42% вероятности. Выигрыш бьянконери доступен за 3.30 (29%), ничья предложена с такой же котировкой.

В турнирной таблице «Ювентус» отстает от соперника всего на два очка. Вероятность того, что хозяева не уступят, оценена в 1.68.

Три наиболее реальных, по оценкам экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• 0:0 — за 7.06;

• победа «Интера» 1:0 — за 7.44.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.11, ТМ 2.5 — за 1.72.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.88, обратный вариант идет за 1.93.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Интер»

Итальянские топ-матчи нечасто получаются яркими, это можно сказать и о противостоянии «Ювентуса» с «Интером». В последних 10 встречах во всех турнирах команды лишь дважды забили больше двух мячей. В прошлом сезоне соперники сошлись четырежды, но максимум, который они показали, — два забитых мяча на двоих. К тому же клубы пропускают меньше всех в серии А: нерадзурри получили шесть мячей, «старая синьора» — семь.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.72.

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