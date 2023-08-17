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Сегодня, 11:45

К матчу «Спартак» — «Зенит» в «Пари Пабе» появится меню от звездных амбассадоров PARI

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Российская премьер-лига набирает ход, и чтобы смотреть матчи было еще приятнее, спортбар «Пари Паб» вместе с PARI запустили специальное звездное меню. Посетителям предложат сеты от известных амбассадоров букмекерской компании PARI.

Гости «Пари Паба» получат уникальную возможность заказать под просмотр самых интересных трансляций специальные комбо по выгодной цене от любимых спортсменов и телеведущих. Теперь в меню заведения представлены сеты от Андрея Тихонова, Дмитрия Губерниева, Ольги Петриковой, Камили Харисовой и блогерского футбольного клуба «Амкал».

По заказу с упоминанием звездных амбассадоров PARI клиентам могут подать как горячие мясные блюда, так и легкие закуски, а также салаты и морепродукты.

Предложение стартует 20 августа. В этот день в «Пари Пабе» покажут один из главных матчей сезона РПЛ, в котором московский «Спартак» сыграет с действующим чемпионом страны — «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Наслаждаться сетами блюд от звездных амбассадоров PARI можно будет до середины осени — 22 октября.

20.08.2023 | Спартак — Зенит

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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БАТЭ — «Шериф»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы 17 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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