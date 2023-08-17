К матчу «Спартак» — «Зенит» в «Пари Пабе» появится меню от звездных амбассадоров PARI

Российская премьер-лига набирает ход, и чтобы смотреть матчи было еще приятнее, спортбар «Пари Паб» вместе с PARI запустили специальное звездное меню. Посетителям предложат сеты от известных амбассадоров букмекерской компании PARI.

Гости «Пари Паба» получат уникальную возможность заказать под просмотр самых интересных трансляций специальные комбо по выгодной цене от любимых спортсменов и телеведущих. Теперь в меню заведения представлены сеты от Андрея Тихонова, Дмитрия Губерниева, Ольги Петриковой, Камили Харисовой и блогерского футбольного клуба «Амкал».

По заказу с упоминанием звездных амбассадоров PARI клиентам могут подать как горячие мясные блюда, так и легкие закуски, а также салаты и морепродукты.

Предложение стартует 20 августа. В этот день в «Пари Пабе» покажут один из главных матчей сезона РПЛ, в котором московский «Спартак» сыграет с действующим чемпионом страны — «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Наслаждаться сетами блюд от звездных амбассадоров PARI можно будет до середины осени — 22 октября.