«Спартак» — «Зенит»: Промес и Клаудиньо доведут болельщиков до экстаза
20 августа в Москве на «Открытие Банк Арене» состоится самое волнующее событие лета в российском футболе — «Спартак» сразится с «Зенитом». Игра пятого тура РПЛ стартует в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции в 18.30 мск. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» фаворитом домашнего матча. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.47, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.62 (25%), успех «Зенита» — за 2.83 (35%).
Ставка в 1000 рублей на действующего чемпиона в случае его выигрыша принесет выплату в 2830 рублей.
Опасаетесь взять чистую победу одной из команд? Ф2(0) идет за 2.05, Ф1(0) — за 1.81.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.42. В семи из 10 последних встреч соперники не выражали протест результативному футболу и оформляли «верх».
Также они часто обмениваются результативными атаками — вариант «обе забьют» также сыграл в семи случаях из 10. На такой исход выставлен коэффициент 1.50, на обратный результат — 2.59.
Пенальти и удаление в матче этих команд встречается нередко, поэтому стоит присмотреться к такому условию. При том что котировка на него сладкая — 5.98.
Ничья 1:1 за 6.40 — наиболее вероятные цифры на табло по итогам встречи, считают эксперты.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» шел на серии из пяти побед в начале сезона, но оступился в последнем туре РПЛ, проиграв в гостях «Уралу» (2:3). Причем это был далеко не первый матч, в котором красно-белые показали слабую игру в обороне — в шести играх они пропустили 12 мячей (в среднем два за 90 минут). При этом в атаке коллектив Абаскаля снова был хорош — москвичи отличились минимум дважды во всех матчах нового сезона.
«Зенит» играет не так весело и результативно, но и пропускает значительно меньше — всего четыре гола в шести играх. Тем не менее питерцы вряд ли смогут устоять перед нападением «Спартака». Делаю такой вывод исходя из уровня нападения красно-белых и того, что питерцы многое позволяли некоторым соперникам в последних играх — просто у них сбоила реализация.
Так что в этой битве жду обмена голами и пробития ТБ 2.5. Такой результат случился ровно в половине из 10 последних матчей команд, но сейчас без этого никак не обойтись — Промес, Клаудиньо и остальные обеспечат.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.68.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0