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«Спартак» — «Зенит»: Промес и Клаудиньо доведут болельщиков до экстаза

Прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Зенит» 20 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Промес и Бонгонда.
Фото Global Look Press

20 августа в Москве на «Открытие Банк Арене» состоится самое волнующее событие лета в российском футболе — «Спартак» сразится с «Зенитом». Игра пятого тура РПЛ стартует в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ», начало трансляции в 18.30 мск. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Спартак» фаворитом домашнего матча. На победу красно-белых можно поставить с коэффициентом 2.47, что примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.62 (25%), успех «Зенита» — за 2.83 (35%).

Ставка в 1000 рублей на действующего чемпиона в случае его выигрыша принесет выплату в 2830 рублей.

Опасаетесь взять чистую победу одной из команд? Ф2(0) идет за 2.05, Ф1(0) — за 1.81.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.42. В семи из 10 последних встреч соперники не выражали протест результативному футболу и оформляли «верх».

Также они часто обмениваются результативными атаками — вариант «обе забьют» также сыграл в семи случаях из 10. На такой исход выставлен коэффициент 1.50, на обратный результат — 2.59.

Пенальти и удаление в матче этих команд встречается нередко, поэтому стоит присмотреться к такому условию. При том что котировка на него сладкая — 5.98.

Ничья 1:1 за 6.40 — наиболее вероятные цифры на табло по итогам встречи, считают эксперты.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Зенит»

«Спартак» шел на серии из пяти побед в начале сезона, но оступился в последнем туре РПЛ, проиграв в гостях «Уралу» (2:3). Причем это был далеко не первый матч, в котором красно-белые показали слабую игру в обороне — в шести играх они пропустили 12 мячей (в среднем два за 90 минут). При этом в атаке коллектив Абаскаля снова был хорош — москвичи отличились минимум дважды во всех матчах нового сезона.

«Зенит» играет не так весело и результативно, но и пропускает значительно меньше — всего четыре гола в шести играх. Тем не менее питерцы вряд ли смогут устоять перед нападением «Спартака». Делаю такой вывод исходя из уровня нападения красно-белых и того, что питерцы многое позволяли некоторым соперникам в последних играх — просто у них сбоила реализация.

Так что в этой битве жду обмена голами и пробития ТБ 2.5. Такой результат случился ровно в половине из 10 последних матчей команд, но сейчас без этого никак не обойтись — Промес, Клаудиньо и остальные обеспечат.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.68.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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