12 сентября сборная Израиля примет Белоруссию в шестом туре квалификации чемпионата Европы-2024. Встреча состоится в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд». Испанский судья Рикардо Бенгоэчеа даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 21.40 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются, что хозяева заберут три очка: поставить на успех сине-белых можно с коэффициентом 1.36, это около 70% вероятности. Выигрыш коллектива Карлоса Феррера предложен с котировкой 9.00 (11%). Ничья доступна за 5.19 (19%).

Для того чтобы снова включиться в борьбу за путевку на Евро-2024, «Белым крыльям» необходима только победа. Ставка на гостей в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 9000 рублей.

В предыдущем туре квалификации «Белые крылья» закончили без голов с Андоррой (0:0). Парни Алона Хазана тоже провели «низовой» поединок — с Румынией (1:1). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.08.

В каждом очном столкновении Израиль и Белоруссия неизменно поражали ворота друг друга. Вариант «обе забьют» оценен за 2.17, обратный рынок — за 1.68.

Специалисты считают, что лучшие шансы отличиться — у Шона Вейсмана. В первом круге он уже огорчил белорусскую команду. Точный выстрел форварда сине-белых можно взять за 2.23.

Для подстраховки вы можете взять викторию одной из сборных с учетом форы: Ф1(-1.5) ждет вас за 2.03, Ф2(+1.5) — за 1.83.

В каждом из шести прошлых матчей с Израилем «Белые крылья» отличились как минимум однажды за 90 минут. На то, что гости снова забьют больше 0.5 гола, дали котировку 1.93.

Правда, три самых вероятных итога противостояния, по версии экспертов, указывают на викторию хозяев с сухим счетом:

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