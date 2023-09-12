12 сентября СКА проведет первый домашний матч в текущем сезоне КХЛ. Петербуржцы в Ледовом дворце примут «Спартак», победная серия над которым составляет уже восемь игр. Поединок начнется в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение парням Романа Ротенберга: триумф армейцев в основное время предложили с котировкой 1.68, что составляет около 58% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 4.20 (22%), коэффициент на ничью чуть выше — 4.60 (20%).

В четырех матчах текущего сезона команды оформили по две виктории и еще ни разу не доводили до овертайма. Успех петербуржцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.41, этот рынок на красно-белых идет за 2.90.

Для увеличения выплаты присмотритесь к ставкам на победу любого из коллективов с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.87, Ф2(+1) — за 1.93;

• Ф1(-1.5) — за 2.14, Ф2(+1.5) — за 1.68.

В прошлом розыгрыше регулярки соперники сталкивались четырежды. Все разборки закончились в пользу коллектива Романа Ротенберга и получились щедрыми на голы — лишь в одном поединке отличились менее шести раз на двоих. Тотал больше 5.5 шайбы на предстоящую игру можно взять за 1.82, ТМ 5.5 — за 1.90.

В предыдущих 10 встречах СКА и «Спартак» лишь однажды свели дело к овертайму: наличие дополнительного времени в новом противостоянии оценено в 4.60, обратный рынок доступен за 1.19.

Также предложены комбинированные варианты на победу одной из команд и тотал. Например, успех СКА и ТБ 5.5 гола можно взять за 2.58, обратный вариант оценен в 2.86.

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