Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

СКА — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 12 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ СКА — «Спартак» 12 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Спартака».
Фото Телеграм-канал «Спартака», Telegram

12 сентября СКА проведет первый домашний матч в текущем сезоне КХЛ. Петербуржцы в Ледовом дворце примут «Спартак», победная серия над которым составляет уже восемь игр. Поединок начнется в 19.30 по московскому времени, прямую трансляцию с 19.15 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME.

Андрей Сергеев (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локомотив» — «Куньлунь»: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение парням Романа Ротенберга: триумф армейцев в основное время предложили с котировкой 1.68, что составляет около 58% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 4.20 (22%), коэффициент на ничью чуть выше — 4.60 (20%).

В четырех матчах текущего сезона команды оформили по две виктории и еще ни разу не доводили до овертайма. Успех петербуржцев с учетом дополнительного времени и серии буллитов предложен за 1.41, этот рынок на красно-белых идет за 2.90.

Для увеличения выплаты присмотритесь к ставкам на победу любого из коллективов с учетом форы:

• Ф1(-1) — за 1.87, Ф2(+1) — за 1.93;

• Ф1(-1.5) — за 2.14, Ф2(+1.5) — за 1.68.

В прошлом розыгрыше регулярки соперники сталкивались четырежды. Все разборки закончились в пользу коллектива Романа Ротенберга и получились щедрыми на голы — лишь в одном поединке отличились менее шести раз на двоих. Тотал больше 5.5 шайбы на предстоящую игру можно взять за 1.82, ТМ 5.5 — за 1.90.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;. СКА — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 12 сентября 2023 года

В предыдущих 10 встречах СКА и «Спартак» лишь однажды свели дело к овертайму: наличие дополнительного времени в новом противостоянии оценено в 4.60, обратный рынок доступен за 1.19.

Также предложены комбинированные варианты на победу одной из команд и тотал. Например, успех СКА и ТБ 5.5 гола можно взять за 2.58, обратный вариант оценен в 2.86.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Куньлунь»: где смотреть матч КХЛ 12 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости