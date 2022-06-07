Италия — Венгрия: прогноз на матч Лиги наций 7 июня 2022 года
Венгрия — автор главной сенсации стартового тура Лиги наций: аутсайдер первой группы элитного дивизиона обыграл Англию 1:0. Во втором матче 7 июня 2022 года «волшебные мадьяры» встретятся на выезде с Италией. Матч на стадионе «Дино Мануцци» в Чезене начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию включайте на онлайн-платформе «Okko спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в венгров даже после победы над англичанами: коэффициент на выигрыш андердога — 9.30, около 9% вероятности. Успех Италии котируется в 1.40 (70%). Поставить на ничью можно за 4.70 (21%).
Верите во вторую подряд сенсацию от Венгрии? Ставка в 1000 рублей на победу гостей при благополучном исходе озолотит вас на 9300 рублей.
Три самых ожидаемых результата, по мнению аналитиков, говорят об огромном преимуществе «Скуадры адзурры»:
• победа хозяев 1:0 идет за 5.60;
• успех 2:0 — за те же 5.60;
• ничья 1:1 — за 8.30.
В первом туре соперники выжали только по одному забитому мячу: если венграм этого хватило для победы, то Италия в игре с Германием довольствовалась только ничьей (1:1). Итальянцы вообще не забивали больше одного гола уже в пяти официальных матчах подряд. ИТБ1 (1.5) на предстоящий матч оценен в 1.61, ИТМ1 (1.5) — в 2.32.
Венгры выступают чуть результативнее. Даже в отборочной группе к ЧМ в Катаре забили больше соперника — 19 против 13, но при условии, что у итальянцев было на два матча меньше. ИТБ2 (1.5) можно взять с коэффициентом 5.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.15.
Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.98, обратная ставка идет за 1.90.
Рынок на голы от обеих сборных можно оформить за 2.28, «обе забьют — нет» — за 1.63.
Прогноз и ставка на матч Италия — Венгрия
Венгрия — очень неудобный соперник для топ-сборных. Ее серьезное оружие — домашние трибуны. Венгерские болельщики отлично поддерживают команду, но с итальянцами придется играть на выезде. При этом Италия сейчас явно не в лучшем состоянии: «Скуадра адзурра» не выигрывала в пяти официальных матчах подряд и пролетела мимо ЧМ-2022, плюс сборная мало забивает и переживает смену поколений.
Вероятно, дома итальянцы все-таки справятся с «волшебными мадьярами», но также ожидается, что в матче будет мало голов. Итальянцам тяжело дается игра в атаке, а венгры будут действовать вторым номером и плотно стоять в обороне.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0