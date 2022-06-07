Венгрия — автор главной сенсации стартового тура Лиги наций: аутсайдер первой группы элитного дивизиона обыграл Англию 1:0. Во втором матче 7 июня 2022 года «волшебные мадьяры» встретятся на выезде с Италией. Матч на стадионе «Дино Мануцци» в Чезене начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию включайте на онлайн-платформе «Okko спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в венгров даже после победы над англичанами: коэффициент на выигрыш андердога — 9.30, около 9% вероятности. Успех Италии котируется в 1.40 (70%). Поставить на ничью можно за 4.70 (21%).

Верите во вторую подряд сенсацию от Венгрии? Ставка в 1000 рублей на победу гостей при благополучном исходе озолотит вас на 9300 рублей.

Три самых ожидаемых результата, по мнению аналитиков, говорят об огромном преимуществе «Скуадры адзурры»:

• победа хозяев 1:0 идет за 5.60;

• успех 2:0 — за те же 5.60;

• ничья 1:1 — за 8.30.

В первом туре соперники выжали только по одному забитому мячу: если венграм этого хватило для победы, то Италия в игре с Германием довольствовалась только ничьей (1:1). Итальянцы вообще не забивали больше одного гола уже в пяти официальных матчах подряд. ИТБ1 (1.5) на предстоящий матч оценен в 1.61, ИТМ1 (1.5) — в 2.32.

Венгры выступают чуть результативнее. Даже в отборочной группе к ЧМ в Катаре забили больше соперника — 19 против 13, но при условии, что у итальянцев было на два матча меньше. ИТБ2 (1.5) можно взять с коэффициентом 5.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.15.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.98, обратная ставка идет за 1.90.

Рынок на голы от обеих сборных можно оформить за 2.28, «обе забьют — нет» — за 1.63.

Прогноз и ставка на матч Италия — Венгрия

Венгрия — очень неудобный соперник для топ-сборных. Ее серьезное оружие — домашние трибуны. Венгерские болельщики отлично поддерживают команду, но с итальянцами придется играть на выезде. При этом Италия сейчас явно не в лучшем состоянии: «Скуадра адзурра» не выигрывала в пяти официальных матчах подряд и пролетела мимо ЧМ-2022, плюс сборная мало забивает и переживает смену поколений.

Вероятно, дома итальянцы все-таки справятся с «волшебными мадьярами», но также ожидается, что в матче будет мало голов. Итальянцам тяжело дается игра в атаке, а венгры будут действовать вторым номером и плотно стоять в обороне.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 1.90.