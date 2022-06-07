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Италия — Венгрия: прогноз на матч Лиги наций 7 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Италия — Венгрия 7 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Франческо Ачерби в матче со сборной Германии.
Фото Global Look Press

Венгрия — автор главной сенсации стартового тура Лиги наций: аутсайдер первой группы элитного дивизиона обыграл Англию 1:0. Во втором матче 7 июня 2022 года «волшебные мадьяры» встретятся на выезде с Италией. Матч на стадионе «Дино Мануцци» в Чезене начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию включайте на онлайн-платформе «Okko спорт».

Лига наций A. Группа 3
07 июн, 21:45. Dino Manuzzi (Чезена)
Италия
Венгрия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не верят в венгров даже после победы над англичанами: коэффициент на выигрыш андердога — 9.30, около 9% вероятности. Успех Италии котируется в 1.40 (70%). Поставить на ничью можно за 4.70 (21%).

Верите во вторую подряд сенсацию от Венгрии? Ставка в 1000 рублей на победу гостей при благополучном исходе озолотит вас на 9300 рублей.

Три самых ожидаемых результата, по мнению аналитиков, говорят об огромном преимуществе «Скуадры адзурры»:

• победа хозяев 1:0 идет за 5.60;

• успех 2:0 — за те же 5.60;

• ничья 1:1 — за 8.30.

В первом туре соперники выжали только по одному забитому мячу: если венграм этого хватило для победы, то Италия в игре с Германием довольствовалась только ничьей (1:1). Итальянцы вообще не забивали больше одного гола уже в пяти официальных матчах подряд. ИТБ1 (1.5) на предстоящий матч оценен в 1.61, ИТМ1 (1.5) — в 2.32.

Венгры выступают чуть результативнее. Даже в отборочной группе к ЧМ в Катаре забили больше соперника — 19 против 13, но при условии, что у итальянцев было на два матча меньше. ИТБ2 (1.5) можно взять с коэффициентом 5.60, ИТМ2 (1.5) — за 1.15.

Общий тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.98, обратная ставка идет за 1.90.

Рынок на голы от обеих сборных можно оформить за 2.28, «обе забьют — нет» — за 1.63.

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Прогноз и ставка на матч Италия — Венгрия

Венгрия — очень неудобный соперник для топ-сборных. Ее серьезное оружие — домашние трибуны. Венгерские болельщики отлично поддерживают команду, но с итальянцами придется играть на выезде. При этом Италия сейчас явно не в лучшем состоянии: «Скуадра адзурра» не выигрывала в пяти официальных матчах подряд и пролетела мимо ЧМ-2022, плюс сборная мало забивает и переживает смену поколений.

Вероятно, дома итальянцы все-таки справятся с «волшебными мадьярами», но также ожидается, что в матче будет мало голов. Итальянцам тяжело дается игра в атаке, а венгры будут действовать вторым номером и плотно стоять в обороне.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча с коэффициентом 1.90.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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