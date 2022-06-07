7 июня 2022 года состоится матч между неожиданным лидером группы 3 Лиги наций Венгрией и чемпионом Европы Италией. Игра пройдет на стадионе «Дино Мануцци» в Чезене и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр матча — Сандро Шерер из Швейцарии.

Италия — абсолютный фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех «Скуадры адзурры» оценен котировкой 1.40, вероятность исхода — примерно 70%. Ничья доступна за 4.70 (21%), победа Венгрии — за 9.30 (9%).

Ставка в 1000 рублей на очередную сенсацию от венгров в случае нужного исхода принесет 9300 рублей.

Вариант «Венгрия не проиграет» идет за 3.10.

Также можно подстраховать гостей форой: Ф2(+1.5) идет за 1.70, Ф1(-1.5) — за 2.15.

Будущие соперники в последних матчах играют достаточно осторожно и не очень результативно: на ТБ 2.5 гола коэффициент 1.98, на ТМ 2.5 — 1.90.

Если вам кажется, что Италию прорвет в игре со скромным соперником, ИТБ1 (1.5) предложен за 1.61, ИТМ1 (1.5) — за 2.32.

«Скуадра адзурра» обменялась голами с конкурентами в половине из десяти последних матчей, венгры — только в трех. «Обе забьют» можно взять за 2.28, «обе забьют — нет» — за 1.63.

Аналитики предположили, что игра закончится победой Италии 1:0 или 2:0. Коэффициент на оба точных счета — 5.60.