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Италия — Венгрия: где смотреть матч Лиги наций 7 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Италия — Венгрия 7 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Доминик Собослаи, сборная Венгрии.
Фото Global Look Press

7 июня 2022 года состоится матч между неожиданным лидером группы 3 Лиги наций Венгрией и чемпионом Европы Италией. Игра пройдет на стадионе «Дино Мануцци» в Чезене и начнется в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр матча — Сандро Шерер из Швейцарии.

Лига наций A. Группа 3
07 июн, 21:45. Dino Manuzzi (Чезена)
Италия
Венгрия

Италия — абсолютный фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех «Скуадры адзурры» оценен котировкой 1.40, вероятность исхода — примерно 70%. Ничья доступна за 4.70 (21%), победа Венгрии — за 9.30 (9%).

Ставка в 1000 рублей на очередную сенсацию от венгров в случае нужного исхода принесет 9300 рублей.

Вариант «Венгрия не проиграет» идет за 3.10.

Также можно подстраховать гостей форой: Ф2(+1.5) идет за 1.70, Ф1(-1.5) — за 2.15.

Будущие соперники в последних матчах играют достаточно осторожно и не очень результативно: на ТБ 2.5 гола коэффициент 1.98, на ТМ 2.5 — 1.90.

Если вам кажется, что Италию прорвет в игре со скромным соперником, ИТБ1 (1.5) предложен за 1.61, ИТМ1 (1.5) — за 2.32.

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«Скуадра адзурра» обменялась голами с конкурентами в половине из десяти последних матчей, венгры — только в трех. «Обе забьют» можно взять за 2.28, «обе забьют — нет» — за 1.63.

Аналитики предположили, что игра закончится победой Италии 1:0 или 2:0. Коэффициент на оба точных счета — 5.60.

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Германия — Англия: прогноз на матч Лиги наций 7 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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