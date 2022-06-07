7 июня в Мюнхене состоится суперматч Лиги наций — Германия на «Альянц Арене» примет Англию. Стартовый свисток в исполнении испанца Карлоса Дель Серро Гранде прозвучит в 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом сборную Германии. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 2.23, это приблизительно 44% вероятности исхода. Ничью и успех гостей можно взять с одинаковой котировкой 3.40 (28%).

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Есть вариант «Англия не проиграет». Коэффициент приятный — 1.70.

В первом туре команды в своих матчах забили меньше трех мячей: на ТМ 2.5 котировка 1.81, на ТБ 2.5 — 2.06.

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» идут с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.86 и 1.94 соответственно.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.30;

1:0 — за 6.90;

2:1 — за 8.70.