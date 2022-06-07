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Сегодня, 17:15

Германия — Англия: где смотреть матч Лиги наций 7 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Германия — Англия 7 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Тило Керер в сборной Германии.
Фото Global Look Press

7 июня в Мюнхене состоится суперматч Лиги наций — Германия на «Альянц Арене» примет Англию. Стартовый свисток в исполнении испанца Карлоса Дель Серро Гранде прозвучит в 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 3
07 июн, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Германия
Англия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом сборную Германии. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 2.23, это приблизительно 44% вероятности исхода. Ничью и успех гостей можно взять с одинаковой котировкой 3.40 (28%).

Хотите выиграть 3400 рублей? Достаточно поставить 1000 рублей на победу Англии и дождаться нужного результата.

Есть вариант «Англия не проиграет». Коэффициент приятный — 1.70.

В первом туре команды в своих матчах забили меньше трех мячей: на ТМ 2.5 котировка 1.81, на ТБ 2.5 — 2.06.

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» идут с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.86 и 1.94 соответственно.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.30;

1:0 — за 6.90;

2:1 — за 8.70.

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Италия — Венгрия: где смотреть матч Лиги наций 7 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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27 тур
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29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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