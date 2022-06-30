Чемпион опять будет осторожничать.

Ночью 3 июля в Лас-Вегасе на «T-Mobile Арене» состоится ивент UFC 276, главным событием которого станет титульный бой между Исраэлем Адесаньей и Джаредом Каннонье. Поединок начнется в районе 5.00 по московскому времени, в прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Трансляция стартует с 0.55 мск. Адесанья располагается на третьей строчке в рейтинге вне весовых категорий, Каннонье занимает второе место в таблице среднего дивизиона.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Адесанья — Каннонье 3 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Исраэль успешно справится с защитой титула. Победа Адесаньи идет с коэффициентом 1.26, это примерно 79% вероятности. На ничью можно поставить за 70.0 (1%), на смену чемпиона в среднем весе — за 4.10 (20%).

Нигериец уже четырежды защищал пояс и три раза одерживал победы единогласным судейским решением. На такой исход котировка 2.85.

Три из четырех защит титула у Адесаньи длились пять раундов. Тотал больше 4.5 раунда можно взять за 1.85.

Чемпион ранее считался одним из самых зрелищных финишеров UFC, из 22 побед 15 добыты КО/ТКО. У Каннонье 9 КО/ТКО из 15 побед. Если верите, что бой получится зрелищным и закончится досрочно, взять этот вариант можно за 1.77. На то, что схватка завершится нокаутом/техническим нокаутом, котировка 1.87.

Победа Адесаньи по очкам идет за 2.36, Каннонье — за 9.50.

Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: прогноз и анализ боя 3 июля 2022 года

Нигериец продолжает успешно охранять пояс. Правда, позиции его немного пошатнулись после февральской защиты. Адесанья победил Роберта Уиттакера единогласным решением судей, но бой был максимально близким — настолько, что многие не поняли судейского единодушия, а у Исраэля прибавилось хейтеров.

Впрочем, вряд ли это как-то волнует чемпиона. Его тактика работает — в своем дивизионе он король, и подступиться к нему никто не может. Нужно с умом продержаться пять раундов — значит, Адесанья это сделает, не будет лезть в размены или борьбу. Хотя и заходил он в UFC как очень зрелищный боец, вероятно, чемпионские поединки нигериец будет разыгрывать до верного.

Каннонье — мощный парень, в своем дивизионе он переезжает всех. Но все-таки у 38-летнего американца есть потолок: он хороший боец, но набор его топовых скиллов ограничен. Для того чтобы тягаться пять раундов с Адесаньей, может банально не хватить аналитических способностей или хитрости. Джаред уже в возрасте, титульный бой для него большой подарок к спортивной пенсии, но вряд ли он сможет выжать что-то большее из себя. Скинуть Исраэля с трона — сенсация, а Каннонье не похож на ее автора.

Прогноз и ставка на матч Адесанья — Каннонье

Как бы сильно ни ненавидели Адесанью его хейтеры за стиль защиты, он эффективен. Исраэль умеет оборонять титулы. Да, страдает зрелищность, но зато пояс на нем и уже четырежды защищен. У него нет причин отходить от плана, к тому же резервов Каннонье не хватит, чтобы его перебить. Вероятно, мы увидим типичный бой нигерийца — доведенный до судейского решения.

Рекомендуемая ставка: победа Адесаньи по очкам за 2.36.