Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: нигериец проведет еще одну трусливую защиту пояса?
Ночью 3 июля в Лас-Вегасе на «T-Mobile Арене» состоится ивент UFC 276, главным событием которого станет титульный бой между Исраэлем Адесаньей и Джаредом Каннонье. Поединок начнется в районе 5.00 по московскому времени, в прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Трансляция стартует с 0.55 мск. Адесанья располагается на третьей строчке в рейтинге вне весовых категорий, Каннонье занимает второе место в таблице среднего дивизиона.
Коэффициенты букмекеров на бой UFC Адесанья — Каннонье 3 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что Исраэль успешно справится с защитой титула. Победа Адесаньи идет с коэффициентом 1.26, это примерно 79% вероятности. На ничью можно поставить за 70.0 (1%), на смену чемпиона в среднем весе — за 4.10 (20%).
Нигериец уже четырежды защищал пояс и три раза одерживал победы единогласным судейским решением. На такой исход котировка 2.85.
Три из четырех защит титула у Адесаньи длились пять раундов. Тотал больше 4.5 раунда можно взять за 1.85.
Чемпион ранее считался одним из самых зрелищных финишеров UFC, из 22 побед 15 добыты КО/ТКО. У Каннонье 9 КО/ТКО из 15 побед. Если верите, что бой получится зрелищным и закончится досрочно, взять этот вариант можно за 1.77. На то, что схватка завершится нокаутом/техническим нокаутом, котировка 1.87.
Победа Адесаньи по очкам идет за 2.36, Каннонье — за 9.50.
Исраэль Адесанья — Джаред Каннонье: прогноз и анализ боя 3 июля 2022 года
Нигериец продолжает успешно охранять пояс. Правда, позиции его немного пошатнулись после февральской защиты. Адесанья победил Роберта Уиттакера единогласным решением судей, но бой был максимально близким — настолько, что многие не поняли судейского единодушия, а у Исраэля прибавилось хейтеров.
Впрочем, вряд ли это как-то волнует чемпиона. Его тактика работает — в своем дивизионе он король, и подступиться к нему никто не может. Нужно с умом продержаться пять раундов — значит, Адесанья это сделает, не будет лезть в размены или борьбу. Хотя и заходил он в UFC как очень зрелищный боец, вероятно, чемпионские поединки нигериец будет разыгрывать до верного.
Каннонье — мощный парень, в своем дивизионе он переезжает всех. Но все-таки у 38-летнего американца есть потолок: он хороший боец, но набор его топовых скиллов ограничен. Для того чтобы тягаться пять раундов с Адесаньей, может банально не хватить аналитических способностей или хитрости. Джаред уже в возрасте, титульный бой для него большой подарок к спортивной пенсии, но вряд ли он сможет выжать что-то большее из себя. Скинуть Исраэля с трона — сенсация, а Каннонье не похож на ее автора.
Прогноз и ставка на матч Адесанья — Каннонье
Как бы сильно ни ненавидели Адесанью его хейтеры за стиль защиты, он эффективен. Исраэль умеет оборонять титулы. Да, страдает зрелищность, но зато пояс на нем и уже четырежды защищен. У него нет причин отходить от плана, к тому же резервов Каннонье не хватит, чтобы его перебить. Вероятно, мы увидим типичный бой нигерийца — доведенный до судейского решения.
Рекомендуемая ставка: победа Адесаньи по очкам за 2.36.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -