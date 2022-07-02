3 июля в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится турнир UFC 276. В со-главном бою за пояс в полулегком весе сразятся австралиец Александр Волкановски и американец Макс Холлоуэй. Это будет третий поединок между спортсменами. Он начнется после 5.00 по московскому времени — именно в это время стартуют бои основного карда. В прямом эфире они будут показаны на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Боец». Также все поединки вечера доступны к просмотру на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали ощутимое преимущество Волкановски. На победу действующего чемпиона можно поставить с коэффициентом 1.50, это примерно 66% вероятности. На то, что Холлоуэй с третьей попытки одолеет австралийца, котировка 2.70 (33%). Ничью предложено взять за 70.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на американского бойца в случае его успеха принесет выигрыш в 2700 рублей и чистую прибыль в 1700 рублей.

Аналитики уверены, что поединок продлится все пять раундов: на досрочную победу одного из бойцов коэффициент 2.55, на триумф решением судей — 1.45. Досрочный успех Волкановски оценен в 3.95, Холлоуэя — в 5.50.

Пять из четырех предыдущих побед Алекс одержал благодаря судьям — его виктория единогласным решением идет за 2.55, раздельным — за 6.30. У Холлоуэя эти варианты доступны за 5.30 и 8.50 соответственно.

На то, что бой завершится в первом, втором или третьем раундах, коэффициент 3.83. На то, что победитель определится в четвертом, пятом раунде или решением судей, — 1.22.

Будет ли с одного из бойцов снято очко? Котировка на это редкое явление — 15.0.

Прогноз и ставка на матч Алекс Волкановски — Макс Холлоуэй

Трилогия Волкановски — Холлоуэй близится к завершению — если австралиец снова защитит титул, то американец больше не получит возможности подобраться к чемпиону. Правда, перед вторым поединком он провел работу над ошибками и выглядел интереснее, за что был награжден вниманием одного судьи и проиграл раздельным решением.

Кажется, в этот раз Макс может продвинуться еще дальше и доставит Алексу больше проблем. А это значит, что единогласного решения по итогам пяти раундов ждать не стоит.

Рекомендуемая ставка: «победа единогласным решением — нет» за 1.72.