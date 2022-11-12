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12 ноября, 19:15

Исраэль Адесанья — Алекс Перейра: где смотреть бой UFC 13 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя UFC Адесанья — Перейра 13 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press

В ночь с 12 на 13 ноября состоится топовый поединок — в рамках UFC 281 чемпион среднего веса Исраэль Адесанья схлестнется с Алексом Перейрой. Турнир стартует около 2.00 по московскому времени на «Медисон-сквер-гарден», главный бой начнется ориентировочно в 7.00 мск.

Исраэль Адесанья. Адесанья — Перейра: Каменная рука свергнет скучного чемпиона?

Есть несколько способов насладиться зрелищем. Основной кард покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец» начиная с 6.00 мск. Еще можно воспользоваться онлайн-сервисом UFC Fight Pass.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Адесанью фаворитом встречи. Поставить на победу Стайлбендера можно за 1.47, это примерно 66% вероятности исхода. Успех Перейры оценили в 2.80 (33%), ничья практически невероятна — 70.0 (1%).

Эксперты ожидают длинный бой — тотал больше 4.5 раунда предложен за 1.81.

На досрочную победу Адесаньи можно поставить за 3.40, аналогичный результат от Перейры оценили в 3.30.

Может ли бой закончиться в первую минуту? Такой вариант идет за 20.0.

На то, что Адесанья победит нокаутом/добиванием/решением можно поставить за 1.52. Такая же ставка на Перейру доступна за 2.95.

В каком раунде будет выигран бой? Вот три наиболее вероятных исхода:

• В первом — за 5.30;

• Во втором — за 6.70;

• В третьем — за 7.50.

Прогнозы на спорт
Исраэль Адесанья
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«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 12 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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П
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 7
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Зенит

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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