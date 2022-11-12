В ночь с 12 на 13 ноября состоится топовый поединок — в рамках UFC 281 чемпион среднего веса Исраэль Адесанья схлестнется с Алексом Перейрой. Турнир стартует около 2.00 по московскому времени на «Медисон-сквер-гарден», главный бой начнется ориентировочно в 7.00 мск.

Есть несколько способов насладиться зрелищем. Основной кард покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Боец» начиная с 6.00 мск. Еще можно воспользоваться онлайн-сервисом UFC Fight Pass.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Адесанью фаворитом встречи. Поставить на победу Стайлбендера можно за 1.47, это примерно 66% вероятности исхода. Успех Перейры оценили в 2.80 (33%), ничья практически невероятна — 70.0 (1%).

Эксперты ожидают длинный бой — тотал больше 4.5 раунда предложен за 1.81.

На досрочную победу Адесаньи можно поставить за 3.40, аналогичный результат от Перейры оценили в 3.30.

Может ли бой закончиться в первую минуту? Такой вариант идет за 20.0.

На то, что Адесанья победит нокаутом/добиванием/решением можно поставить за 1.52. Такая же ставка на Перейру доступна за 2.95.

В каком раунде будет выигран бой? Вот три наиболее вероятных исхода:

• В первом — за 5.30;

• Во втором — за 6.70;

• В третьем — за 7.50.