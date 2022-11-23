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Испания — Коста-Рика: где смотреть матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Испания — Коста-Рика 23 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Испании.
Фото Твиттер сборной Испании., Twitter

23 ноября первый матч на чемпионате мира в Катаре проведет одна из самых молодых сборных — Испания. Моложе, чем у испанцев, составы только у двух команд. Соперник «Красной фурии» по первому туру — Коста-Рика. Матч пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, арбитр Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 18.45 мск.

Чемпионат мира. Группа E
23 нояб, 19:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Испания
Коста-Рика

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Испанию огромным фаворитом: поставить на победу команды Луиса Энрике можно с коэффициентом 1.19, что составляет примерно 83% вероятности. Выигрыш костариканцев предложен с котировкой 20.0 (5%), ничья идет за 7.40 (12%).

Ждете еще один неожиданный результат? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 7400 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное превосходство испанцев:

• успех 2:0 можно взять за 4.80;

• разгром 3:0 — за 5.80;

• выигрыш 1:0 — за 6.00.

Коста-Рика уже удивляла на чемпионатах мира: в 2014-м сборная попала в группу с Англией, Италией и Уругваем и вышла в плей-офф с первого места. По итогу «Тикос» уступили только в 1/4 финала, проиграв Нидерландам в серии пенальти. Считаете, что костариканцы как минимум не уступят в предстоящей игре? Этот рынок оценен в 5.40.

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.17.

Педри. Испания — Коста-Рика: молодежь «Барселоны» порадует Энрике в первом матче

В атаке испанцев выступает много звезд: Ансу Фати, Ферран Торрес, Марко Асенсио и другие. Ждете от «Красной фурии» результативного матча? Индивидуальный тотал испанцев больше 2.5 мяча доступен за 2.08, ИТМ1 (2.5) — за 1.75.

Главная звезда нападения «Тикос» — Жоэль Кэмпбелл, который почти 10 лет выступал в Европе и даже засветился в «Арсенале». ИТБ2 (1.5) идет за 8.80, обратный рынок — за 1.06.

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Германия — Япония: где смотреть матч ЧМ 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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