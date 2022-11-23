Испания — Коста-Рика: где смотреть матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
23 ноября первый матч на чемпионате мира в Катаре проведет одна из самых молодых сборных — Испания. Моложе, чем у испанцев, составы только у двух команд. Соперник «Красной фурии» по первому туру — Коста-Рика. Матч пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, арбитр Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед даст стартовый свисток в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 18.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Испанию огромным фаворитом: поставить на победу команды Луиса Энрике можно с коэффициентом 1.19, что составляет примерно 83% вероятности. Выигрыш костариканцев предложен с котировкой 20.0 (5%), ничья идет за 7.40 (12%).
Ждете еще один неожиданный результат? Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае выигрыша принесет 7400 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают огромное превосходство испанцев:
• успех 2:0 можно взять за 4.80;
• разгром 3:0 — за 5.80;
• выигрыш 1:0 — за 6.00.
Коста-Рика уже удивляла на чемпионатах мира: в 2014-м сборная попала в группу с Англией, Италией и Уругваем и вышла в плей-офф с первого места. По итогу «Тикос» уступили только в 1/4 финала, проиграв Нидерландам в серии пенальти. Считаете, что костариканцы как минимум не уступят в предстоящей игре? Этот рынок оценен в 5.40.
Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.17.
В атаке испанцев выступает много звезд: Ансу Фати, Ферран Торрес, Марко Асенсио и другие. Ждете от «Красной фурии» результативного матча? Индивидуальный тотал испанцев больше 2.5 мяча доступен за 2.08, ИТМ1 (2.5) — за 1.75.
Главная звезда нападения «Тикос» — Жоэль Кэмпбелл, который почти 10 лет выступал в Европе и даже засветился в «Арсенале». ИТБ2 (1.5) идет за 8.80, обратный рынок — за 1.06.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2