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Германия — Япония: где смотреть матч ЧМ 23 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Германия — Япония 23 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Серж Гнабри.
Фото Getty Images

23 ноября сборная Германии начнет путь на чемпионате мира по футболу матчем против команды Японии. Игра первого тура группового этапа пройдет на стадионе «Халифа» в городе Доха, стартовый свисток сальвадорского арбитра Ивана Бартона прозвучит в 16.00 по московскому времени. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» с 15.45 мск.

Чемпионат мира. Группа E
23 нояб, 16:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Германия
Япония

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Германию безоговорочным фаворитом матча. На победу команды Ханса-Дитера Флика можно поставить с коэффициентом 1.47, это приблизительно 68% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.90 (20%), успех Японии — за 7.10 (12%).

При ставке в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа выплата составит 7100 рублей, а чистая прибыль — 6100 рублей.

Вариант «Япония не проиграет» идет за 2.90. Ее победа с форой (+1.5) оценена в 2.15.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.28.

Обменяются ли команды забитыми мячами? «Обе забьют» предложено оформить за 1.84, «обе забьют — нет» — за 1.96.

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На то, что первое удаление чемпионата мира случится именно в этом матче, котировка — 5.50. За 35.0 идет изгнание с поля вратаря одной из команд.

Арбитры на этом мундиале добавляют очень много времени к обоим таймам. Гол в компенсированное время оценен в 3.20.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Германии за 7.20.

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Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
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Бельгия — Канада: прогноз на матч чемпионата мира 23 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

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Спартак

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 12
П
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Спартак

 7
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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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