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Испания — Хорватия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 24 июня 2023 года

Прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 Испания — Хорватия 24 июня 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки сборной Испании в матче первого тура группового этапа против Румынии.
Фото Global Look Press

Совсем недавно взрослые Испания и Хорватия встречались в финале Лиги наций, а 24 июня команды в возрасте до 21 года столкнутся на групповом этапе молодежного чемпионата Европы. Матч пройдет на стадионе «Гиулешти» в Бухаресте. Стартовый свисток голландского рефери Алларда Линдхаута прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.

Чемпионат Европы U21. Группа B
24 июн, 21:45. ()
Испания U21
Хорватия U21

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают испанцев серьезными фаворитами: поставить на их выигрыш можно с коэффициентом 1.50, что составляет около 65% вероятности. Триумф «шашечных» предложен за 6.40 (14%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Котировка на ничью — 4.50 (21%).

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Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога противостояния отражают серьезное превосходство испанцев:

• 2:0 идут за 6.53;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.44.

Аналитики ожидают яркую встречу: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.15. Обе команды обладают неплохими исполнителями в группе атаки: за «красную фурию» выступают Абель Руис, Серхио Камелло и другие. За «шашечных» — Мартин Батурина, Дион Беле, Габриэль Видович и еще несколько качественных игроков.

Ставка на обмен забитыми мячами предложена за 1.86, обратный рынок можно взять за 1.93.

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Прогноз и ставка на матч Евро-2023 среди команд U21 Испания — Хорватия

Испания привезла один из сильнейших составов, который включил в себя игроков «Ман Сити», «Лацио», «Барселоны» и кучи клубов из ла лиги. В первом туре «красная фурия» уже показала мощь — разгромила Румынию (3:0). Хорватия же уступила Украине (0:2), хотя по игре не выглядела намного слабее. Также в команде есть несколько очень талантливых атакующих футболистов, например, Мартин Батурина и Габриэль Видович.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.

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Румыния — Украина: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U-21 24 июня 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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