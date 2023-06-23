Испания — Хорватия: прогноз на матч Евро-2023 среди команд U21 24 июня 2023 года
Совсем недавно взрослые Испания и Хорватия встречались в финале Лиги наций, а 24 июня команды в возрасте до 21 года столкнутся на групповом этапе молодежного чемпионата Европы. Матч пройдет на стадионе «Гиулешти» в Бухаресте. Стартовый свисток голландского рефери Алларда Линдхаута прозвучит в 21.45 по московскому времени. В России легально не показывают турнир.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают испанцев серьезными фаворитами: поставить на их выигрыш можно с коэффициентом 1.50, что составляет около 65% вероятности. Триумф «шашечных» предложен за 6.40 (14%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Котировка на ничью — 4.50 (21%).
Ждете вторую подряд победу «красной фурии»? Ставка в 1000 рублей на номинальных хозяев при благоприятном результате принесет 1500 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению букмекеров, итога противостояния отражают серьезное превосходство испанцев:
• 2:0 идут за 6.53;
• 1:0 — за 7.20;
• 2:1 — за 7.44.
Аналитики ожидают яркую встречу: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.15. Обе команды обладают неплохими исполнителями в группе атаки: за «красную фурию» выступают Абель Руис, Серхио Камелло и другие. За «шашечных» — Мартин Батурина, Дион Беле, Габриэль Видович и еще несколько качественных игроков.
Ставка на обмен забитыми мячами предложена за 1.86, обратный рынок можно взять за 1.93.
Прогноз и ставка на матч Евро-2023 среди команд U21 Испания — Хорватия
Испания привезла один из сильнейших составов, который включил в себя игроков «Ман Сити», «Лацио», «Барселоны» и кучи клубов из ла лиги. В первом туре «красная фурия» уже показала мощь — разгромила Румынию (3:0). Хорватия же уступила Украине (0:2), хотя по игре не выглядела намного слабее. Также в команде есть несколько очень талантливых атакующих футболистов, например, Мартин Батурина и Габриэль Видович.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9