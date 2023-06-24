25 июня молодежные сборные Чехии и Германии сойдутся на «Батуми Арене» в Грузии. Встреча чемпионата Европы среди игроков до 21 года начнется со свистком норвежского арбитра Эспена Эскоса в 19.00 по московскому времени. Посмотреть турнир легально в России не получится.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитами действующих чемпионов молодежного Евро: поставить на триумф немцев можно с коэффициентом 1.66, что составляет примерно 58% вероятности. Выигрыш чехов оценен котировкой 5.02 (19%) — это наименее ожидаемый исход. Даже на ничью дали больше — 4.12 (23%).

Номинальные хозяева — единственные, кто не имеет очков после первого тура в группе C. Ставка в 1000 рублей на сенсационную победу Чехии принесет 5020 рублей.

Матчи команд в первом туре не пробили «верх» по результативности: «Бундестим» поделили очки с Израилем (1:1), а парни Яна Сухопарека всухую уступили Англии (0:2). Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.03.

Соперники поразили ворота друг друга в четырех из пяти последних столкновений. Вариант «обе забьют» предложен за 1.83, обратный рынок — за 1.96.

Три из четырех наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния указывают на викторию сборной Германии:

2:0 — за 7.11;

1:0 и 1:1 — за 7.20;

2:1 — за 7.48.

Прогноз и ставка на матч Чехия — Германия

Действующие чемпионы молодежного Евро неожиданно споткнулись об Израиль в первом туре (1:1). Более того, команде Антонио ди Сальво пришлось отыгрываться, но много времени это не заняло — всего шесть минут. Правда, на большее немцев не хватило. Теперь права на ошибку нет — еще одна потеря очков может стоить им выхода из группы.

Чехия идет на последней строчке группы С. Коллектив Яна Сухопарека держался против Англии целый тайм, но во втором получил заслуженную двушку и теперь идет последним с нулем баллов. В весенних товарняках перед Евро-2023 чехи не выиграли ни разу — разошлись «миром» с Бельгией (0:0) и Нидерландами (1:1). «Бундестим» же преисполнена мотивацией исправиться за досадную осечку и включиться в борьбу за плей-офф. Да и главная звезда немецкой заявки Юссуфа Мукоко из «Боруссии Дортмунд» еще не сказал своего слова на групповом этапе. С таким соперником у чехов нет шансов.

Рекомендуемая ставка: победа Германии и ТБ 1.5 за 1.85.

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